Microsoft Edge cresce in velocità sui dispositivi Apple

Microsoft Edge, il browser che ha segnato il pensionamento di Internet Explorer, continua a dimostrare impegno verso il miglioramento delle proprie prestazioni, specialmente per gli utenti dei Mac con chip Apple Silicon. In un nuovo post sul blog ufficiale, la società di Redmond ha annunciato una serie di ottimizzazioni mirate a rendere Edge ancora più veloce e efficiente su questi dispositivi.

Le recenti ottimizzazioni implementate dagli ingegneri di Microsoft hanno portato a miglioramenti significativi delle performance, con un aumento fino al 20% nei principali benchmark. Questo si tradurrà in un’esperienza di navigazione più fluida e reattiva per gli utenti di Edge sui Mac con chip M1, M2 ed M3. Il Browser, che si trova a competere con altri presenti nel settore, rivede dunque le proprie strategie, stabilendo dopo anni la sua presenza ancora costante.

Cosa avranno in più gli utenti Mac con l’implementazione Microsoft

Uno dei principali strumenti utilizzati per ottenere questi risultati è la profile-guide optimization, una tecnica di compilazione già impiegata con successo da altri browser. Questa strategia ottimizza il processo di compilazione tenendo conto delle funzioni più utilizzate dagli utenti, dando loro maggiore priorità rispetto a processi meno frequentemente utilizzati. In tale modo, non solo si ottengono prestazioni migliori in Microsoft Edge, ma si riduce anche il consumo di risorse, migliorando complessivamente l’esperienza di navigazione.

Ciò che molti esperti hanno notato ed evidenziato è che Google ha implementato una tecnica simile su Chrome per Windows già otto anni fa, con la versione 53 del browser. Questo ha portato a miglioramenti importanti nel tempo di caricamento delle nuove schede, nel caricamento delle pagine e nell’avvio del browser, con aumenti rispettivamente del 14,8%, del 5,9% e del 16,8%. Tali progressi dimostrano l’impegno continuo di Microsoft nel fornire una soluzione di navigazione all’avanguardia per tutti i suoi utenti, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Gli utenti di Edge sui Mac con chip Apple Silicon possono ora godere di prestazioni ancora migliori e di un’esperienza di navigazione più fluida, grazie alle recenti ottimizzazioni apportate al browser.