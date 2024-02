Google da sempre si dimostra attenta alle esigenze dei suoi utenti e allo sviluppo tecnologico che avanza. A tal proposito, è interessante citare l’intenzione dell’Azienda di arricchire l’esperienza di navigazione con Chrome grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Ma non è tutto. Mentre aumentano le aspettative sulla strada percorsa da Google nell’ambito dell’intelligenza artificiale, è interessante notare che già adesso è possibile sfruttare questo amato browser per trascorrere in modo piacevole il proprio tempo libero, immergendosi in un po’ di sano casual gaming.

I giochi disponibili sul browser di Google

Google offre una vasta selezione di giochi direttamente dal browser, un’alternativa alle opzioni più avanzate offerte dal Cloud Gaming. Questi giochi, sebbene semplici, possono regalare momenti di svago e nostalgia. Un esempio è il classico Snake, che un tempo faceva impazzire gli utenti dei vecchi cellulari Nokia.

Per giocare a Snake, basta digitare “Snake Game” nel motore di ricerca di Google. Una volta ottenuti i primi risultati, comparirà un box dedicato con un’immagine del serpente e il pulsante “Gioca“. A questo punto, basta cliccare per iniziare a divertirsi immediatamente.

Un’altra divertente opzione per passare il tempo è il gioco Pac-Man. Anche in questo caso, basta digitare “Pacman” su Google e avviare una partita al famoso gioco degli anni ‘80.

Infine, non possiamo non citare il mitico e famosissimo gioco “Campo Minato“, conosciuto anche come Minesweeper. Per avviare una partita, basta cercare su Google la parola “Minesweeper“. Come per gli altri giochi, anche in questo caso basta cliccare sulla voce “Gioca” per poter iniziare una nuova partita.

Dunque, Google dimostra il suo impegno costante, ma oltre a tutte le novità in arrivo per quanto riguarda il suo browser Chrome e le nuove attesissime funzioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale, c’è un tocco di vintage che può allietare molti utenti nel loro tempo libero. Se siete interessati a scoprire come funzionano questi giochi basterà recarvi sul noto motore di ricerca e iniziare a sfidare se stessi e i propri amici con nuove sfide proposte da alcuni dei giochi più amati degli scorsi anni. Che si tratti di Snake, Pac-Man o Campo Minato, c’è qualcosa per tutti i gusti e per tutte le occasioni.