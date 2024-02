WhatsApp, tutte le novità degli AGGIORNAMENTI in arrivo

È cominciato con il botto il 2024 di WhatsApp, che ha riportato già diversi aggiornamenti. La famosa piattaforma che nel mondo della messaggistica riveste un ruolo chiave, è al momento sola in testa alla classifica, senza rivali tangibili che possano impensierirla.

Tutto quello che è stato visto nel 2023 era solo l’inizio: WhatsApp ha in programma di migliorarsi ancora in questo 2024 e nel futuro che verrà. Sono diversi gli aggiornamenti che bollono in pentola, almeno secondo le indiscrezioni che stanno viaggiando sul web durante gli ultimi giorni. L’applicazione colorata di verde vuole infatti introdurre delle novità, alcune di queste imposte dalla comunità europea e dal nuovo DMA.

Di novità ce ne sono anche solo per gli utenti Android, che stanno infatti per accogliere una nuova possibilità per i canali.

WhatsApp, arriva l’interoperabilità: si potrà chattare tra più piattaforme

Quando si parla di interoperabilità, significa che più piattaforme entrano in simbiosi tra loro, riuscendo a far interagire gli utenti. Entro il prossimo mese di marzo WhatsApp dovrà introdurre la possibilità di ricevere messaggi da altre piattaforme.

In poche parole sarà possibile inviare un messaggio da una piattaforma di messaggistica esterna direttamente a WhatsApp. Tutto ciò ovviamente avverrà secondo i maggiori criteri di privacy disponibili. Tutto ciò è richiesto dall’ultimo DMA e dall’Unione Europea. Al momento le piattaforme dalle quali WhatsApp potrà ricevere i messaggi, potendone anche inviare, sono Messenger, Signal e iMessage. Il tutto si vociferava già dallo scorso mese di settembre: ormai manca poco per vedere la novità.

WhatsApp aggiorna anche i canali su Android, ecco cosa cambia

Gli utenti Android stanno per ricevere una nuova possibilità relativa ai canali. Tutte le persone che infatti spesso si perdono tra quelli ai quali si sono iscritti, potranno bloccare in alto nella lista dei canali quelli preferiti.

Praticamente quello che avviene già da tempo con le chat, potrà essere fatto anche con i canali. L’aggiornamento dovrebbe essere effettivo a breve per tutti.