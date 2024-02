Parliamo nuovamente di Google Chat, il servizio di messaggistica del gigante di Mountain View che sta attraversando un periodo di significative novità, a partire dal lancio della nuova interfaccia utente. Quest’ultima, ormai diffusa su scala globale e raggiunta anche dai dispositivi Android, rappresenta un passo avanti nella fruibilità dell’applicazione.

Google Chat, la rivoluzione dell’interfaccia utente

Oltre al recente restyling del logo, la nuova interfaccia introduce un elemento visivo familiare agli utenti di altri servizi Google: la possibilità di contrassegnare un messaggio come “Speciale” mediante un’icona a forma di stella. Questa funzione, già presente in servizi come Gmail, ha ora fatto il suo ingresso in Google Chat, arricchendo l’esperienza utente.

Dopo il debutto su desktop quasi un anno fa, la funzione “Speciale” è finalmente disponibile anche sull’applicazione Android. Contrassegnare un messaggio con la stella è semplice: basta effettuare una pressione prolungata sul messaggio desiderato per aprire un menu dedicato, dove tra le opzioni sarà possibile selezionare l’opzione “Stella“. L’icona a forma di stella verrà posizionata accanto alla data e all’ora di invio del messaggio, sia per la posta inviata che per quella ricevuta.

La nuova sezione dedicata ai messaggi “Speciali” è accessibile attraverso la barra di navigazione flottante dell’app. Google ha dovuto apportare modifiche a questa barra, inserendo un’icona a tre pallini in fondo, che apre il menu overflow. All’interno di quest’ultimo, la sezione “Speciali” elenca le conversazioni e i messaggi correlati contrassegnati con la stella.

Nonostante non sia una modifica eclatante, è interessante notare come Google abbia dovuto adattare la barra di navigazione flottante, un elemento centrale della navigazione in-app, per integrare questa nuova opzione. Questa scelta funzionale ha comportato un leggero compromesso sulla pulizia del design aziendale.

Messaggi speciali in evidenza

La funzione dei messaggi “Speciali” è attualmente in fase di rilascio globale a partire dalla versione 2024.01.21.x di Google Chat per Android. Si consiglia agli utenti di aggiornare l’app per usufruire di questa nuova caratteristica.

Questa evoluzione sottolinea come anche piccoli dettagli visivi possano influenzare l’esperienza dell’utente e come Google sia disposta a adattare la propria interfaccia per migliorare la funzionalità dell’app. La continua ricerca di un equilibrio tra design pulito e funzionalità avanzate è una sfida che le aziende devono affrontare nel costante sviluppo delle loro piattaforme.