Un evento Apple potrebbe essere alle porte. Entro la fine del mese di marzo l’azienda di Cupertino potrebbe finalmente rilasciare i suoi nuovi iPad. Le indiscrezioni fanno riferimento alla possibilità che Apple decida di lanciare contemporaneamente i suoi nuovi iPad Pro e i MacBook Air con M3. Entro la fine dell’anno, inoltre, si prevede l’arrivo di due nuove versioni di iPad Air.

Tra i dispositivi in arrivo quelli che attirano maggiorente l’attenzione sono gli iPad Pro. La prossima generazione di tablet firmata Apple accoglierà un’importante novità che da mesi suscita curiosità tra gli esperti.

iPad Pro con display OLED è vicinissimo al debutto: arriverà entro marzo!

Le voci riguardo l’adozione di nuovi pannelli OLED su iPad Pro circolano ormai da parecchi mesi e sin dal primo momento il 2024 è stato indicato come l’anno nel quale Apple avrebbe effettivamente messo in atto la sua idea. Mark Gurman di Bloomerg continua ad esserne convinto e proprio in questi giorni ha svelato quella che potrebbe essere la data di lancio dei nuovi dispositivi.

L’esperto non ha fatto riferimento a una data esatta ma ha riferito che entro il mese di marzo potremmo poter assistere a un evento Apple dedicato ai nuovi iPad Pro e che nella stessa occasione avremo modo di conoscere anche in nuovi MacBook Air con M3.

La principale novità attesa sui prossimi iPad Pro è la presenza di display OLED che permetteranno al colosso di garantire una qualità d’immagine migliore con una luminosità maggiore ottenendo dei vantaggi anche dal punto di vista energetico perché i consumi in termini di autonomia saranno ridotti. A rendere degno di nota iPad Pro sarà anche la presenza del nuovo chip M3 e la scelta di spostare la fotocamera, compreso il sensore dedicato al Face ID. Posizionando la fotocamera sul lato lungo del dispositivo sarà possibile sfruttarne le potenzialità in maniera più efficiente, soprattutto durante le videochiamate nel caso in cui si desidera utilizzarlo in orizzontale.

Nelle prossime settimane avremo modo di scoprire se quanto ipotizzato dai leaker sarà reale e nei prossimi mesi potrebbero emergere indiscrezioni dettagliate sugli attesi iPad Air, che saranno presumibilmente disponibili in due versioni con display più grande.