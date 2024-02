Iliad, l’operatore telefonico noto per le sue tariffe convenienti, ha lanciato le sue nuove promozioni per il mese di febbraio 2024: Flash 200 e Flash 150. Queste offerte offrono agli utenti la possibilità di navigare su Internet con fino a 200 gigabyte anche in 5G, il tutto a prezzi molto competitivi.

Iliad Flash 200: internet illimitato e altro ancora

La promozione Flash 200 di Iliad include:

200 gigabyte di internet ad alta velocità, disponibili anche in 5G ;

di internet ad alta velocità, disponibili anche in ; Minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

verso tutti i numeri ; I clienti potranno usufruire di 11GB di roaming gratuito in Europa ;

in ; Chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali ;

verso più di ; Altri servizi come il servizio di richiamo, hotspot, segreteria telefonica e la possibilità di mantenere il proprio numero con la portabilità.

Tutto questo al prezzo fisso di 9,99 euro al mese, senza alcuna variazione nel tempo.

Flash 150: navigazione internet e chiamate illimitate

Per coloro che cercano una soluzione più economica, Iliad offre anche la promozione Flash 150. A soli 7,99 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione:

150 gigabyte di navigazione Internet ;

di ; Minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali .

verso tutti i numeri . Possibilità di mantenere il proprio numero con la portabilità ;

con la ; Costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.

Entrambe le promozioni saranno disponibili fino al 29 Febbraio 2024, sia online che presso i punti vendita Iliad in tutta Italia. Si tratta di offerte molto competitive che offrono agli utenti un’ampia quantità di dati e servizi a prezzi accessibili. Con Flash 200 e Flash 150, Iliad conferma il suo impegno nel fornire soluzioni convenienti e di qualità nel panorama delle telecomunicazioni in Italia.

Insomma, le nuove offerte Iliad, Flash 200 e Flash 150, rappresentano un’ottima opportunità per gli utenti italiani di ottenere servizi di telefonia mobile di alta qualità a prezzi convenienti. Con una vasta quantità di dati e chiamate illimitate, queste promozioni offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Confermando Iliad come un’opzione da tenere in considerazione per le proprie esigenze di comunicazione mobile.