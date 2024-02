Lo smartphone è uno strumento ormai al centro della vita quotidiana, grazie ad alcune delle sue funzioni che possono davvero rilevarsi utile per svolgere molteplici azioni.

Nonostante sia estremamente utile, il suo utilizzo può è essere associato a comportamenti sbagliati e talvolta pericolosi, come ad esempio utilizzarlo durante la guida.

Gli incidenti alla guida causati dall’utilizzo dello smartphone sono una percentuale molto alta. Chiamare qualcuno al telefono oppure consultarlo per il meteo o per le mappe potrebbe essere un elemento di distrazione molto importante.

Ecco perché, grazie allo sviluppo tecnologico, sono stati inventati dei sistemi per impedirci di rinunciare ai comfort dello smartphone senza però farli diventare un pericolo per noi e per gli altri.

Uno di questi sistemi è proprio Android Auto, un sistema di infotainment sviluppato da Google, in grado di connettere il proprio smartphone all’automobile e far apparire sul display della macchina tutte le applicazioni più utili durante la guida.

Android Auto, quali sono le nuove funzioni di Meteo & Radar?

Nonostante Android Auto sia un ottimo strumento per la navigazione, risulta essere un po’ limitato alle sole applicazioni utili per effettuare chiamate, riprodurre musica e aiutare durante la navigazione, anche se negli ultimi tempi sembra che Google abbia deciso di renderlo un sistema più aperto.

Un’altra notizia molto apprezzata dagli utenti è sicuramente l’aggiornamento di Meteo&Radar, applicazione utile per consultare il meteo e le mappe radar, con delle funzioni estremamente utili da usare su Android Auto.

Tra le nuove funzioni da utilizzare ci sono:

WindRadar: permette di mostrare le condizioni del vento e anche la sua velocità

permette di mostrare le condizioni del vento e anche la sua velocità TemperatureRadar : permette di mostrare le temperature in tempo reale

: permette di mostrare le temperature in tempo reale Radar interattivi: strumenti in grado di mostrare dati radar in tempo reale

strumenti in grado di mostrare dati radar in tempo reale Avvisi meteo: messaggi sul cambiamento del meteo durante la guida

Tutti questi strumenti sono incredibilmente utili e permettono di migliorare di gran lunga l’esperienza degli utenti durante la navigazione in auto.