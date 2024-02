Apple si rifiuta di pagare Masimo per la licenza dei suoi brevetti sulla funzione di monitoraggio dell’ossigenazione del sangue negli Apple Watch. Questo è quanto ha lasciato trasparire Tim Cook, il CEO di Apple, in un’intervista. Cook ha anche annunciato che Apple presenterà appello contro il provvedimento che vieta la vendita degli Apple Watch con questa funzione negli Stati Uniti.

La funzione di monitoraggio dell’ossigenazione del sangue non è l’unica ragione per scegliere Apple Watch. Questo dispositivo offre infatti molte altre caratteristiche interessanti e utili. Queste sono state le parole di Cook in merito al divieto di vendita della nuova serie di orologi prodotti dalla grande mela.

La società di Cupertino ha trovato un modo per continuare a vendere gli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti, nonostante il divieto dell’ITC. La società ha infatti disattivato la funzione di misurazione dell’ossigeno nel sangue con un aggiornamento software. Il divieto, comunque, non riguarda gli orologi venduti prima che entrasse in vigore il provvedimento dell’ITC.

Apple e la mossa per riprendersi il mercato

La vendita dei Watch 9 e Ultra 2 con il sensore di ossigenazione del sangue è stata vietata solo negli Stati Uniti a causa di una disputa brevettuale con Masimo, una società che produce dispositivi medici. In altri paesi, tra cui l’Italia, gli orologi con questa funzione sono disponibili normalmente.

In caso di ulteriore sconfitta, Apple potrebbe cercare un accordo economico con Masimo, come ha suggerito lo stesso CEO di Masimo, Joe Kiani, che ha definito il sensore incriminato “uno strumento decisamente inaffidabile”.

Nel frattempo, la compagnia statunitense sta lavorando per migliorare i suoi sensori e per introdurre nuove funzioni di salute nei Watch. Tra queste, una delle più attese è la misurazione della glicemia senza prelievo di sangue, che potrebbe essere utile per i diabetici. Secondo alcune fonti, si sta testando questa tecnologia da tempo, ma non è ancora pronta per il lancio. Alcuni esperti ritengono che la serie Watch potrebbe avere il sensore per la glicemia entro il 2024.