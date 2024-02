Meta lancia un'etichetta per distinguere le immagini generate dall'IA

Il mondo dell’Intelligenza Artificiale ha da tempo affrontato sfide nel riconoscere e distinguere le immagini create dall’IA da quelle realizzate da esseri umani. Questo problema ha portato a tentativi vari e spesso fallimentari nel passato. Ora sembra che Meta abbia sviluppato una soluzione promettente che potrebbe presto debuttare su piattaforme come Facebook, Threads e Instagram.

Meta, la società madre di queste piattaforme, sta valutando l’introduzione di un’etichetta che consentirebbe di distinguere le immagini generate dall’IA da quelle scattate o create da persone reali. Questa iniziativa è una risposta diretta alla crescente popolarità di influencer “umani” creati con l’intelligenza artificiali, specialmente su Instagram.

Il progetto di meta per il riconoscimento delle opere create con IA

Secondo quanto riferito da Nick Clegg, direttore della sezione Global Affairs di Meta, l’azienda ha collaborato con partner dell’industria per sviluppare degli standard per il riconoscimento delle immagini generate dall’IA. Questi standard, che potrebbero essere estesi anche ai video e ai campioni audio, si baserebbero su “segnali” contenuti nei metadati di ciascun contenuto. Tale soluzione non è ancora completamente pronta per il lancio. Clegg ha infatti dichiarato che Meta sta ancora lavorando sulla propria capacità di distinguere i contenuti e che l’implementazione delle etichette inizierà nei prossimi mesi.

L’azienda intende anche comprendere meglio come le persone creano e condividono contenuti con l’IA e quale tipo di trasparenza gli utenti ritengano più importante. I “segnali” che il tool di Meta sarà in grado di individuare saranno invisibili ad occhio nudo e si baseranno sui metadati di ciascun contenuto, rendendo impossibile per gli utenti replicare manualmente questo processo. Questa soluzione ricorda il watermark IA “invisibile” introdotto da Google nel 2023, noto come “SynthID”.

L’introduzione di un’etichetta per le immagini generate dall’IA da quelle umane rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e autenticità nel mondo dei contenuti digitali. Consentirà agli utenti di identificare facilmente quali foto sono il risultato del lavoro umano e quali sono create artificialmente, migliorando così l’esperienza complessiva degli utenti su piattaforme come Facebook e Instagram.