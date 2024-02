Il nuovo Google Pixel Fold 2 è al centro di una ondata di indiscrezioni. Infatti, il foldable realizzato dall’azienda di Mountain View è stato avvistato dal vivo e stanno iniziando a trapelare molti dettagli sulla scheda tecnica e sul design.

Come è possibile ammirare dalle prime immagini trapelate in rete e dal relativo report, possiamo ottenere dettagli su molte componenti chiave dello smartphone pieghevole. La fonte ha rivelato il System-on-Chip, l’ammontare di memoria RAM, le forme e la finestra di lancio del device.

Trattandosi di un foldable con apertura a libro, il Pixel Fold 2 sarà caratterizzato da due display. Il design generale sarà ispirato al precedente modello ma le novità saranno sostanziali. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali sulle dimensioni, possiamo aspettarci che da aperto, lo smartphone pieghevole di Google arrivi ad essere molto simile a OnePlus Open.

Google sta lavorando ai primi prototipi di Pixel Fold 2, il nuovo foldable di Mountain View introdurrà diverse novità hardware

Questa somiglianza significa delle misure di circa 153,4 mm di altezza, 143,1 mm di lunghezza e 5,8 mm di profondità. Da chiuso, l’altezza dello schermo resterà invariata mentre la lunghezza dovrebbe dimezzarsi e la profondità raddoppiare.

Purtroppo non si conoscono le dimensioni delle diagonali del display interno ed esterno. Sotto la scocca, invece, troverà posto il SoC Tensor G3 o l’evoluzione G4. Il sistema potrà contare su 16 GB di RAM LPDDR5 e su 256 GB di memoria interna di tipologia UFS 4.0. Il Pixel Fold 2, inoltre, sarà caratterizzato da un assistente basato sull’Intelligenza Artificiale, quindi ci aspettiamo la presenza di un chip dedicato nel SoC.

Il cambiamento più evidente in termini di design si avrà nella scocca posteriore. Google sembra intenzionata a modificare l’attuale soluzione ad isola orizzontale che ospita le fotocamere. I primi prototipi mostrano un’area quadrata sporgente posizionata nella parte superiore sinistra, in stile iPhone. Le ottiche presenti sul modello trapelato sembrano essere quattro suddivise in una fotocamera principale, affiancata da una lente ultra-wide, da un teleobiettivo e da un quarto sensore non specificato.

Il design generale tra cui le dimensioni delle cornici, il posizionamento dei tasti e il pannello esterno dovrebbero garantire la continuità con gli altri smartphone Google. Per questo motivo, il Pixel Fold 2 dovrebbe apparire molto simile alla famiglia Pixel 9 ma attendiamo ulteriori conferme che non tarderanno ad arrivare.