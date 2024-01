Pesanti accuse sono arrivate alle porte di Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX; il quale lo vedono con diversi capi d’accusa sulle sue spalle, soprattutto quello riguardante l’utilizzo di droghe pesanti.

Il magnate ha voluto fare una volta per tutte chiarezza, con un tweet breve e conciso su X, piattaforma che lui stesso detiene.

L’episodio cardine di questa storia non può che ovviamente essere quello che lo ritraeva in live nel podcast di Joe Reagan, che lo vedeva raffigurato mentre fumava erba.

Dopo codesto episodio, il miliardario sudafricano aveva deciso senza troppa esitazione, di sottoporsi a tutti i test antidroga necessari, che risultarono poi tutti negativi; ed è proprio qui che Elon Musk decise di esprimere tutta la sua innocenza, sostenendo di non aver mai fatto uso di droghe pesanti.

Nella parte conclusiva del tweet invece, ha deciso di sferrare un vero e proprio attacco diretto al Wall Street Journal, principale testata giornalistica della Grande Mela.

Accusa infatti quest’ultimi di essere totalmente inaffidabili, talmente tanto che ritiene TMZ (nota testata giornalistica famosa per la diffusione di bufale) molto più affidabile del WSJ stesso.

Momentaneamente non sembra esserci alcuno spiraglio di un compromesso o di una qualche tregua dato che ancora tutt’oggi vengono scagliate frecciatine.

Qui sotto è riportato il tweet del CEO di Tesla:

After that one puff with Rogan, I agreed, at NASA’s request, to do 3 years of random drug testing.

Not even trace quantities were found of any drugs or alcohol. @WSJ is not fit to line a parrot cage for bird 💩

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2024