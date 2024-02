Il produttore tech Xiaomi continua ad ampliare la sua proposta. Da qualche giorno si parla infatti in rete dell’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero il prossimo Xiaomi Redmi A3. A quanto pare, però, la sua presentazione ufficiale non è molto lontana. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha rivelato che annuncerà ufficialmente questo nuovo smartphone durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 14 febbraio 2024. Ecco qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncerà il nuovo Xiaomi Redmi A3 il pessimo 14 febbraio 2024

Mancano ormai davvero pochi giorni all’annuncio ufficiale sul mercato del prossimo smartphone del produttore tech Xiaomi. Come già detto in apertura, ci riferiamo al prossimo Xiaomi Redmi A3. Nel corso delle ultime ore, l’azienda cinese Xiaomi ha pubblicato in rete numerose immagini teaser con cui ha rivelato la data del debutto ufficiale dello smartphone.

Secondo quanto confermato dalla stessa azienda, la presentazione ufficiale del nuovo device a marchio Redmi si terrà il prossimo 14 febbraio 2024 durante un evento dedicato. Oltre alla data del debutto ufficiale, l’azienda ha anche confermato tramite i teaser alcune delle caratteristiche principali di questo dispositivo. Stando ai teaser, quindi, abbiamo una conferma del design del nuovo Xiaomi Redmi A3.

La backcover posteriore ospiterà un modulo fotografico di forma circolare, con un look denominato dall’azienda Halo Design. Sul fronte ci sarà invece un display molto ampio con una diagonale da 6.71 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. L’azienda ha poi confermato che lo smartphone potrà contare su 6 GB di RAM espandibili ulteriormente di altri 6 GB. Ci sarà poi una grande batteria da 5000 mah. Questa volta, rispetto al precedente modello, sarà possibile ricaricarla tramite una porta di ricarica USB Type C.

Insomma, abbiamo già numerose informazioni riguardo a questo nuovo smartphone di casa Xiaomi. All’appello mancherebbe solo il prezzo, ma attendiamo comunque il suo debutto ufficiale previsto per il 14 febbraio 2024.