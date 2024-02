WhatsApp lancia su iOS un importante funzione per la sicurezza

WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica, continua a fare progressi nel campo della sicurezza digitale, con l’introduzione della funzionalità di Passkey anche per gli utenti iPhone. Questo aggiornamento, annunciato di recente da fonti attendibili come WABetaInfo, segna un passo avanti significativo nella protezione delle comunicazioni online.

L’introduzione delle Passkey su Android l’anno scorso ha già dimostrato di essere una soluzione efficace per garantire un accesso sicuro all’applicazione. Ora, con il rilascio della versione beta di WhatsApp per iOS che include un nuovo menu dedicato alla configurazione delle Passkey, gli utenti Apple possono anche beneficiare di questa importante funzionalità di sicurezza.

Passkey: come funzionano e a cosa servono per la sicurezza

Le Passkey rappresentano una tecnologia di autenticazione avanzata sviluppata dalla FIDO Alliance, in collaborazione con aziende leader nel settore tecnologico come Apple, Microsoft e Google. Questo sistema di accesso, basato su metodi biometrici come il riconoscimento facciale o l’uso e l’individuazione delle impronte digitali, consente un livello di sicurezza superiore rispetto alle tradizionali password.

Una delle principali caratteristiche delle Passkey è la loro conservazione sul dispositivo dell’utente, protetta da avanzati meccanismi di crittografia. Questo rende le Passkey meno vulnerabili al furto e alle pratiche abusive come il phishing tramite email o smishing via SMS, contribuendo a proteggere i dati personali degli utenti. Una volta implementata la sicurezza per tutti gli utenti iOS, le Passkey offriranno la possibilità di associare il proprio Apple ID, semplificando ulteriormente l’accesso all’app attraverso l’autenticazione di Face ID o Touch ID.

Questa innovazione è particolarmente importante in un contesto in cui la protezione dei dati e la privacy online sono sempre più cruciali. L’inclusione delle Passkey da parte di WhatsApp dimostra il suo impegno continuo nel garantire la sicurezza delle comunicazioni per tutti gli utenti, soprattutto in risposta alle nuove normative come il Digital Markets Act (DMA). Inoltre, WhatsApp continua a introdurre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Su Android, è stato individuato un sistema di condivisione rapida in fase beta, mentre su iOS è stato introdotto uno strumento per la creazione di sticker personalizzati, compatibile solo con le versioni più recenti del sistema operativo.