Al giorno d’oggi sono davvero tantissimi gli utenti che vorrebbero avere la possibilità di acquistare una aspirapolvere senza fili di marca Dyson, sfortunatamente il prezzo di uno dei modelli più cercati al mondo è troppo elevato, e di conseguenza si vira direttamente verso soluzioni più economiche, ma simili nell’estetica, come nel caso del dispositivo di casa BuTure.

L’aspirapolvere in questione ha una potenza di aspirazione di 38Kpa (complessivamente sono 450W), con autonomia di 55 minuti (in modalità Eco) e batteria facilmente removibile, così da avere la possibilità di acquistarne di sostitutive, e proseguire nella pulizia anche se una fosse effettivamente scarica. Il sistema di controllo si concentra interamente sulla parte superiore del manico, in un display touchscreen retroilluminato dalla facile comprensione ed utilizzo.

Aspirapolvere senza fili: un’offerta da non perdere su Amazon

Le premesse per risparmiare ci sono davvero tutte, infatti l’aspirapolvere senza fili di BuTure permette al singolo consumatore di raggiungere un prezzo finale tutt’altro che elevato, approfittando dell’ottima offerta studiata da Amazon. Nello specifico la spesa sarebbe di 170 euro, ma con il coupon di 13 euro che si può trovare (ed è necessario applicare manualmente), si andranno a spendere solamente 157 euro.

Il serbatoio della scopa elettrica è di 1,5 litri, più che sufficiente per raccogliere sporcizia in ogni stanza anche per una settimana di utilizzo. La spazzola è motorizzata, con tecnologia anti-groviglio per rendere l’esperienza estremamente semplificata, oltretutto in confezione si possono trovare vari accessori che ne facilitano indubbiamente l’utilizzo: una piccola spazzola (sempre con luce LED) per materassi e divani, un aspiratore per gli spazi più ristretti, e molto altro ancora. Il sistema di aggancio è facile da utilizzare, oltre che essere comprensibile anche dagli utenti meno esperti.