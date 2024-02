Logitech G PRO X SUPERLIGHT: mouse da gioco in Super Offerta su Amazon

Il mouse è uno strumento essenziale sia per il lavoro quotidiano che per l’entusiasmante mondo del gaming su PC. Approfitta ora di un’offerta straordinaria su Amazon: il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, un mouse da gioco wireless di altissima qualità, è disponibile a soli 128,77€ invece di 179,00€. Un affare da non perdere!

Un Mouse da primo premio

Sviluppato in collaborazione con i professionisti degli esports, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è un’icona del gaming professionale. Garantisce velocità e precisione, pensato per portarti alla vittoria. I tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE offrono a chi acquista questo pazzesco mouse una precisione di livello professionale. Grazie ad un’attuazione ottica a bassa latenza e un clic nitido e tattile, avrai il controllo totale (del mondo) nelle tue mani. Ricorda che la comodità di un mouse per un gamer è un elemento cruciale per migliorare l’esperienza di gioco e massimizzare le prestazioni. Essa non solo riduce l’affaticamento durante lunghe sessioni, ma consente anche una maggiore precisione nei movimenti.

Il mouse è inoltre equipaggiato con il sensore ottico HERO 2, il più avanzato nel settore gaming. In più, attraverso un tracking di oltre 500 IPS, fino a 32000 DPI e una calibrazione precisa del sensore senza smoothing, accelerazione o filtraggio, ottieni prestazioni straordinarie. Vincitore di campionati, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT non è da mettere in dubbio la qualità delle prestazioni del mouse, ancor di più migliorate. Con polling 2K, connessione USB-C, batteria con autonomia fino a 95 ore, compatibilità con POWERPLAY e un peso di soli 60 g, soddisfa le esigenze più elevate.

I piedini in PTFE a zero additivi in dotazione garantiscono poi uno scorrimento fluido e una connessione ottimale al gioco. In questo modo potrai muoverti con un’agilità mai sperimentata. Ammetterai che si tratta di una grossa opportunità per portare a casa un mouse da gioco di altissima qualità a un prezzo eccezionale. Metti nel carrello subito il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT su Amazon e eleva la tua esperienza di gioco a un livello superiore!