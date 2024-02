Il panorama degli smartphone OnePlus si prepara per un’imminente evoluzione, poiché le prime voci sul successore dell’appena lanciato OnePlus 12 iniziano a circolare. Anche se il OnePlus 13 è ancora in fase di sviluppo, le anticipazioni suggeriscono che il dispositivo rappresenterà un notevole salto di qualità, con particolare attenzione rivolta al design, segnando una significativa evoluzione per la compagnia di Pete Lau.

Il cuore potente del OnePlus 13

Secondo le informazioni provenienti da GizmoChina, OnePlus attualmente sta testando il processore Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm, previsto per essere rilasciato verso la fine del 2023. Si prevede che questo potentissimo chipset troverà collocazione nel cuore del prossimo OnePlus 13. Questa notizia sembra essere avvalorata dai primi benchmark relativi allo Snapdragon 8 Gen4, apparsi solo poche ore fa.

Oltre alle specifiche tecniche, la parte più intrigante della fuga di notizie riguarda il design presunto del OnePlus 13. Secondo il noto leaker cinese Digital Chat Station, sembra che la struttura del dispositivo subirà significative modifiche. In un post su Weibo, attualmente inaccessibile, ha affermato che “lo stile del design degli smartphone OnePlus potrebbe essere aggiornato in futuro”. In particolare, il prototipo di OnePlus 13 con Snapdragon 8 Gen4 presenterebbe un camera bump diverso dal predecessore e abbandonerebbe probabilmente il frame in acciaio inossidabile, adottando invece un corpo in titanio simile a quello del Samsung Galaxy S24 Ultra o dell’iPhone 15 Pro di Apple. Questa svolta rappresenterebbe un passo significativo verso un design di alta gamma per il prossimo flagship cinese.

Parallelamente, GizmoChina riporta, ancora citando Digital Chat Station, che OnePlus sta sviluppando uno smartphone compatto, previsto per il rilascio nella seconda metà del 2024. Con uno schermo da 6,1″ o 6,2″, il dispositivo è pensato per competere con altri smartphone di fascia alta come il Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e iPhone 15 o iPhone 15 Pro. Non è ancora chiaro se sarà un OnePlus 13 “Mini” o se il telefono verrà commercializzato con un nome completamente diverso.

Anteprime dal futuro

L’anticipazione del OnePlus 13 promette non solo miglioramenti tecnologici significativi, ma anche un restyling estetico che potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di OnePlus come produttore di dispositivi di punta. L’attenzione posta sul design e l’innovazione tecnologica suggerisce che il prossimo capitolo della serie OnePlus sarà destinato a lasciare un’impronta notevole nel mondo degli smartphone di fascia alta.