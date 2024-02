Ferrari ha annunciato tre importanti novità per il 2024. Tra queste, quella più attesa è sicuramente l’erede della LaFerrari, che sta catturando l’attenzione dell’intero mondo automobilistico. Si tratta di un’hypercar presumibilmente ibrida, destinata a diventare la vettura più potente mai prodotta a Maranello. Il noto youtuber Varryx si è già posizionato nei pressi della fabbrica del Cavallino, pronto a catturare ogni momento del suo sviluppo. Sono tante le auto che escono ed entrano dalla fabbrica, ma sicuramente la prossima hypercar Ferrari è quella ad attirare maggiormente l’attenzione con una serie di spy photo e video.

Le novità della hypercar di Ferrari

Dagli ultimi spoiler emersi sul web, la prima cosa che salta all’occhio è l’assenza dell’ala posteriore dettaglio che invece aveva caratterizzato le spy photo degli ultimi mesi. È possibile che questa caratteristica faccia parte di un pacchetto speciale, o che sia riservata alla versione ancora più performante che potrebbe essere destinata esclusivamente all’uso in pista.

Il design della parte posteriore appare ora più semplice, con un lunotto chiuso e due elementi posti ai lati in posizione più elevata rispetto alla parte centrale, per un migliore flusso d’aria. Al centro, si notano gli scarichi, autentici, che emetteranno un suono diverso rispetto a quello del classico V12 aspirato.

Inoltre, sempre secondo voci di corridoio, sembra che l’erede della LaFerrari non adotterà il celebre propulsore del Cavallino. Piuttosto, il nuovo modello opterà per il powertrain ibrido della 499P, l’hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023. Questo significa che sotto il cofano troveremo un V6 biturbo accoppiato a un motore elettrico sull’asse anteriore. Il tutto con una potenza totale che potrebbe facilmente superare i 1.000 CV, rendendo questo modello la Ferrari più potente di sempre. La scelta del V6 al posto del V12 è stata dettata dalla sua compattezza e leggerezza. In questo modo viene consentita una migliore distribuzione dei pesi e, di conseguenza, una guida più agile.

Per il momento, queste restano solo voci, dato che non sono state ancora rilasciate conferme ufficiali da parte dell’azienda sulle specifiche tecniche della nuova hybridcar. Dunque, non resta che attendere con impazienza la presentazione ufficiale della nuova Ferrari. Anche in questo caso non ci sono state ancora dichiarazioni ufficiali, ma è molto probabile che il lancio ufficiale potrebbe avvenire molto presto.