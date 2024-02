Quando arriverà il Galaxy Ring, l'ANELLO smart di Samsung

Ci sono stati netti miglioramenti nel mondo della tecnologia proprio per quanto riguarda i dispositivi che sono nati. Oltre ai semplici smartphone, che ormai tutti possiedono indipendentemente da quali siano i prezzi di vendita, ci sono prodotti davvero fantastici ai quali nessuno avrebbe mai pensato un tempo. Samsung è una delle aziende più attente al progresso e con la sua gamma Galaxy lo dimostra in pieno.

Con il passare del tempo il colosso sudcoreano ha messo in chiaro le cose prendendosi la leadership in ogni ambito. Oltre alla categoria smartphone, Samsung ha pensato tanto anche a quella dei dispositivi indossabili, dove i Galaxy Watch vanno per la maggiore. Da poco meno di un mese sono arrivati i nuovi S24 ma con loro c’è stata anche una sorpresa. Sul finire della conferenza dell’evento Unpacked tenuto a San Jose, l’azienda ha annunciato il nuovo Galaxy Ring, il primo anello smart di Samsung.

Con un breve spazio riservato al lancio dell’immagine animata del prodotto sul palco, il tutto è terminato senza ulteriori informazioni. Erano già mesi che si parlava del Ring ma non si sapeva quando sarebbe arrivato, ora c’è qualche informazione in più.

Il Samsung Galaxy Ring arriverà nel 2024, ma non c’è precisione

L’attesa sta snervando tutti coloro che non attendevano altro che l’annuncio di questo prodotto: quando arriverà il Galaxy Ring? A quanto pare Samsung fino ad oggi è stata in religioso silenzio in merito alla faccenda, ma tutto sembrerebbe essere in via di risoluzione.

Con un post pubblicato ufficialmente su LinkedIn da parte di un dirigente di Samsung, sarebbe stato definito un arco di tempo: l’anello arriverà nella seconda metà del 2024. Si tratta di una finestra troppo ampia per identificare un periodo ben preciso, ma allo stesso tempo bisogna essere felici. Qualcuno infatti parlava del 2025 come prossima data di arrivo sul mercato.