È in arrivo una nuova e straordinaria funzionalità su WhatsApp che promette di potenziare ulteriormente la privacy e la sicurezza delle chat sulla sua versione web. Quest’opzione, già operativa sulla versione mobile dell’app, è destinata a rivoluzionare l’esperienza degli utenti che scelgono di utilizzare online per interagire tramite PC.

La novità in questione riguarda l’introduzione di un ulteriore livello di sicurezza attraverso l’implementazione del codice segreto. Tale codice permette di impostare una password unica, diversa da quella utilizzata per sbloccare il telefono, offrendo così una protezione extra per le conversazioni considerate particolarmente private. La caratteristica principale di questa opzione è l’opportunità di nascondere la cartella delle chat WhatsApp con lucchetto dall’elenco delle conversazioni, rendendola visibile solo digitando la password segreta nella barra di ricerca.

Chat Lock: il concetto sbarca su WhatsApp Web

Secondo quanto riportato dal portale WABetaInfo, questa innovazione si basa sul concetto di Chat Lock già presente sulla versione mobile di WhatsApp. Gli utenti possono rendere inaccessibili le conversazioni più sensibili inserendo un lucchetto dotato di password. Ora, questo livello di sicurezza sarà esteso alla versione web dell’app. Il codice segreto non solo fornirà un’ulteriore barriera di protezione, ma semplificherà anche il processo di applicazione del lucchetto a nuove chat. Gli utenti, infatti, potranno ora tenere premuto direttamente sulla chat desiderata anziché accedere alle impostazioni per applicare la protezione.

Questa nuova funzionalità rappresenta un passo avanti significativo nella salvaguardia della privacy degli utenti di WhatsApp Web, rispondendo alle esigenze crescenti di sicurezza nell’era digitale.

Nuova Funzione su iPhone

Apple continua a sorprendere gli utenti iPhone con aggiornamenti software innovativi, e l’ultima versione, la 17.3, non fa eccezione.

Da sempre in costante evoluzione, WhatsApp ha introdotto nuovi formati di testo esclusivamente per gli utenti iPhone, rendendo l’esperienza di messaggistica ancora più ricca e versatile. Questi nuovi formati di testo si aggiungono alle opzioni già esistenti, come grassetto, barrato corsivo e monospaziato. Tra le nuove aggiunte, spiccano tre formati di testo distinti. Il primo, per enfatizzare il testo in grassetto, richiede l’aggiunta di un asterisco (*) all’inizio e alla fine della parola o della frase desiderata. Il secondo formato, per evidenziare il testo in corsivo, si ottiene aggiungendo trattini bassi (_) prima e dopo il testo. Infine, per utilizzare il terzo formato, basta inserire tre accenti gravi (“`”) prima e dopo il testo per ottenere un risultato stilizzato.