Il mondo della telefonia vede ogni giorno una guerra aperta tra i vari operatori telefonici che cercano di conquistare il mercato un clienti a suono di promozioni creati appositamente per accontentare il palato di tutti quanti e cercare di portare dalla propria parte il maggior numero di utenti possibile.

Queste offerte ovviamente sono composte da giga, SMS e minuti di telefonate in svariate quantità ad un costo variabile e pensate per cercare di venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti cercando addirittura di rubarli agli altri operatori con offerte succulente pensate appunto per chi effettua la portabilità del numero da un operatore all’altro.

Ovviamente in questo contesto è presente anche Very Mobile che mantiene un proprio pool di offerte variegato per cercare di fare concorrenza a tutti gli altri operatori e magari accaparrarsi la fetta più grossa del mercato.

Offerte super con prezzi per tutti

Very 5,99€: Costo mensile: 5,99€

120 GB di dati

Chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati

Attivazione gratuita

Spedizione gratuita SIM Very 6,99€: Costo mensile: 6,99€

150 GB di dati

Chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati

Attivazione gratuita

Spedizione gratuita della SIM Very 7,99€: Costo mensile: 7,99€

200 GB di dati

Chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati

Attivazione gratuita

Spedizione gratuita SIM Very 9,99€: Costo mensile: 9,99€

270 GB di dati

Chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati

Attivazione gratuita

Spedizione gratuita SIM

Si tratta dunque come potete ben vedere di offerte complete di tutto per accontentare tutti soprattutto dal punto di vista della navigazione dal momento che anche con il prezzo inferiore i giga per navigare sono davvero tanti, dunque scegliete l’offerta più adatta alle vostre necessità e attivate SIM e promo direttamente sul sito dell’operatore verde, il quale tra l’altro da un po’ di tempo offre la possibilità di attivare la SIM online tramite SPID.