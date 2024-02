Su WhatsApp la pericolosa TRUFFA che ruba il profilo

La grande attenzione di WhatsApp a salvaguardare i suoi utenti è ormai storica. Tutti si rifanno a questa applicazione di messaggistica istantanea proprio perché sanno che non avranno problemi dal punto di vista della privacy e appunto della sicurezza.

Col passare degli anni gli ingegneri di WhatsApp hanno messo su le migliori tecniche di difesa, soprattutto contro lo spionaggio e i tentativi di phishing. Purtroppo però quando una catena comincia a girare vorticosamente è davvero difficile da affermare, soprattutto quando finisce nelle chat delle persone meno esperte.

Da diversi giorni non si parla d’altro: gli italiani starebbero affrontando un nuovo messaggio truffa che avrebbe intenzioni molto pericolose. L’obiettivo è come sempre quello di rubare il profilo degli utenti su WhatsApp, situazione che avrebbe portato a presentare circa 10 denunce al giorno.

La nuova truffa ruba i profili su WhatsApp in questo modo

Molti utenti che hanno ricevuto il messaggio, hanno identificato la truffa, mentre altri no. Secondo quanto riportato, in tanti con una semplice risposta sarebbero cascati in un tranello: I truffatori inviano un messaggio che sembrerebbe tranquillo e normale, ovvero quello in cui si dice di aver inviato per sbaglio un codice che dovrebbe essere rimandato indietro.

In contemporanea, arriva un SMS che appunto contiene il codice citato dal misterioso numero che contatta il malcapitato. Il mittente viene descritto come “WhatsApp“, per cui molto credibile anche per le persone più esperte.

Sarà così che l’hacker farà partire la procedura per spostare il profilo della vittima sul suo smartphone. Quello che chiede infatti non è altro che il codice di verifica che WhatsApp manda quando si sta cambiando smartphone e dunque quando si sposta il proprio account.

State quindi molto attenti e non date assolutamente retta a messaggi del genere. Nel caso in cui la truffa dovesse andare a segno, provvedete subito ad avvisare i vostri contatti perché saranno i prossimi ad essere contattati. I malviventi si serviranno della vostra identità rubata per procedere a macchia d’olio.