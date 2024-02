In un panorama in rapida evoluzione come quello delle telecomunicazioni, WindTre ha siglato un accordo fondamentale per acquisire la rete 5G di Opnet, precedentemente nota come Linkem. Questa mossa strategica è destinata a plasmare il futuro delle infrastrutture di comunicazione in Italia.

Il suddetto accordo prevede che WindTre acquisisca il 100% di una società nella quale Opnet cederà la sua divisione operativa, escludendo Tessellis S.p.A. (già Tiscali) e altre entità affiliate. Tale transazione, soggetta a varie approvazioni, sarà completata nei prossimi mesi, mantenendo l’autonomia operativa delle due aziende durante il periodo di transizione.

La rete di Opnet, con le sue preziose frequenze 5G precedentemente appartenute a Linkem, è al centro di questa operazione. Queste frequenze saranno infatti integrate nel portafoglio di Wind Tre, aggiungendo 20 MHz nella banda 3.6-3.8 GHz e 200 MHz nella fascia millimetrica 26.5-27.5 GHz. Wind Tre aveva già in precedenza acquisito queste frequenze nel 2018 attraverso un investimento di 516,7 milioni di euro.

WindTre : trasformazione digitale e sviluppo infrastrutturale

Questa acquisizione si sposa perfettamente con la strategia di Wind Tre volta all’ottimizzazione e allo sviluppo dell’infrastruttura di rete. Questo non è solo un investimento nell’espansione delle capacità, ma anche un passo determinante verso la realizzazione della trasformazione digitale in Italia.

Anche se, a dirla tutta, questa operazione avviene in un momento critico per il noto operatore telefonico. Le incertezze circondano l’accordo con il fondo svedese Eqt per lo scorporo della rete WindTre, generando dubbi sulla data di chiusura del 12 febbraio. Questo elemento aggiunge una complessità ulteriore all’attuale panorama del settore delle telecomunicazioni.

Insomma, l’acquisizione della rete 5G di Opnet segna un capitolo significativo nella strategia di crescita di WindTre. Resta da vedere come questa mossa contribuirà al posizionamento dell’azienda nel mercato delle telecomunicazioni e alla sua capacità di guidare la trasformazione digitale in Italia.

Restate connessi su TecnoAndroi per essere sempre informati sulle ultime novità del momento per quanto riguarda il mercato delle telecomunicazioni italiane.