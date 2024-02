La Giunta capitolina di Roma ha recentemente dato il via libera ai certificati anagrafici e di stato civile presso le edicole della città. Dando inizio a una rivoluzione nel processo di ottenimento di documenti essenziali. Questa decisione consente ai cittadini romani di evitare le tradizionali code agli sportelli municipali, offrendo un’alternativa più agevole e capillare..

La conferma di questa iniziativa è supportata dalla recente approvazione della convenzione triennale con le associazioni di rappresentanza dei rivenditori di quotidiani e periodici. Avviato nel 2020, questo servizio ha già emesso circa 350 mila certificati in tre anni. Dimostrando un impatto positivo non solo sulla semplificazione delle procedure municipali ma anche sulla comodità dei cittadini che possono accedere facilmente a questo servizio diffuso capillarmente.

Un ruolo chiave per le edicole: rilancio del settore e accesso facilitato

Il servizio di estrazione dei certificati nelle edicole non solo semplifica la vita amministrativa dei cittadini ma ha anche un impatto positivo sul settore delle edicole stesse. Andrea Catarci, assessore ai Servizi al Territorio per la “città dei 15 minuti” di Roma Capitale, sottolinea che questa iniziativa garantisce una polidistrettualità nei punti di rilascio dei certificati. Contribuendo al rilancio del settore delle rivendite di giornali.

L’implementazione di questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il Data Protection Officer di Roma Capitale e all’armonizzazione delle direttive del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le edicole processeranno richieste solo per i residenti di Roma Capitale, adottando misure di sicurezza adeguate per preservare l’integrità e la riservatezza dei dati.

In poche parole, la decisione del Comune di Roma di estendere l'accesso ai certificati anagrafici attraverso le edicole rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione della vita amministrativa, promuovendo al contempo il rilancio delle edicole stesse. Un servizio che guarda al futuro, garantendo comodità e sicurezza per i cittadini della capitale.