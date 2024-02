Auricolari quasi REGALATI: OPPO Enco Buds2 Pro in Offerta su Amazon

Le cuffie senza filo rappresentano una rivoluzione nell’ambito dell’audio personale, offrendo una libertà di movimento e una comodità senza precedenti. Tra i numerosi modelli disponibili sul mercato, spiccano gli OPPO Enco Buds2 Pro, auricolari True Wireless che attualmente godono di un’irresistibile promozione su Amazon al prezzo strabiliante di 32,99€.

Questi auricolari vantano un driver dinamico in titanio da 12.4mm, garantendo un’audio cristallino, fedele e ricco di dettagli. La qualità del suono è un aspetto cruciale e gli OPPO Enco Buds2 Pro si distinguono per la loro capacità di restituire una riproduzione superba, offrendo chiarezza e profondità in ogni nota.

Riduzione del rumore ed alta tecnologia degli auricolari OPPO Enco Buds2 Pro

La riduzione del rumore in chiamata con intelligenza artificiale è una caratteristica che rende questi auricolari True Wireless ancora più interessanti. Grazie a questa tecnologia avanzata, è possibile tracciare intelligentemente la voce umana durante le chiamate, eliminando in modo efficace i rumori di fondo indesiderati. La sensibilità degli speaker è di ben 107.5±1.5 dB, assicurando un’esperienza di ascolto coinvolgente.

La batteria è un altra caratteristica pazzesca da non perdere di queste cuffie. Grazie una capacità di 36mAh per gli auricolari e 480mAh per la custodia di ricarica, offrono un’autonomia che si adatta al ritmo frenetico della vita quotidiana. I tempi di ricarica sono invidiabili: bastano solo 70 min per le cuffie ed appena 130 per la custodia. La connettività Bluetooth 5.3 bineurale assicura una connessione stabile e a bassa latenza. Inoltre, la possibilità di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente aumenta la flessibilità e la versatilità d’uso.

Gli auricolari OPPO Enco Buds2 Pro sono una scelta eccellente per chi cerca device senza filo di alta qualità, con prestazioni audio superiori e funzionalità avanzate. L’offerta a tempo su Amazon rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera godere appieno di un’esperienza sonora di livello superiore. Affrettati e concludi il tuo acquisto al più presto per riceverle subito!