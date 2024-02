VeryMobile, l’operatore semi virtuale appartenente al gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, di recente ha introdotto un nuovo metodo di attivazione delle SIM attraverso lo SPID. Rendendo tutto il processo più veloce ed efficiente.

Lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale, è uno strumento che consente l’identificazione online in modo sicuro e veloce. VeryMobile ha deciso di adottare questa soluzione per semplificare ulteriormente il processo di attivazione delle SIM. Grazie a questa novità, i clienti possono attivare la propria SIM in pochi minuti, ovunque si trovino, sfruttando il video riconoscimento guidato. Questa innovazione si inserisce nel contesto delle continue migliorie offerte agli utenti per rendere l’esperienza con l’operatore sempre più comoda e all’avanguardia.

Le funzionalità dell’app VeryMobile: Sempre a portata di mano

L’applicazione VeryMobile, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, offre una serie di funzionalità che permettono ai clienti di gestire al meglio la propria esperienza mobile. Tra le principali caratteristiche, è possibile attivare la SIM in pochi minuti attraverso il video riconoscimento guidato. In più, gli utenti possono monitorare in tempo reale il consumo di minuti, SMS e dati, conoscere il credito residuo e la data di rinnovo dell’offerta.

L’app consente anche di consultare dettagliatamente gli addebiti e gli accrediti ricevuti, così come il traffico effettuato. La gestione del credito è semplificata attraverso la possibilità di ricaricare con pochi tap, utilizzando carte di credito o PayPal. La comodità è massima grazie alla “Ricarica Automatica,” che consente di rinnovare l’offerta a scadenza senza alcun costo aggiuntivo.

Nel caso in cui fosse interessati alle numerose offerte per la telefonia mobile che l’operatore proprone in questo nuovo mese di Febbraio, potete consultare facilmente il sito web ufficiale. Sul sito potrete valutare tutto il catalogo delle offerte attivabili, sia per i nuovi sia per i vecchi clienti, che desiderano cambiare offerta o effettuare una portabilità da altro gestore telefonico. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti.