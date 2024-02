Per moltissimi anni, Microsoft ha utilizzato per le sue applicazioni del pacchetto Office il carattere Calibri. Dopo un recente aggiornamento, quest’ultimo è stato modificato in Aptos e reso il carattere predefinito e preimpostato alla creazione di un nuovo documento. Secondo Microsoft, questa modifica è legata ad una revisione estetica che renderebbe i documenti più moderni e accessibili.

Molti nostalgici si sono chiesti se si potesse tornare al vecchio carattere e la risposta è si. Farlo è molto semplice e richiede pochi passaggi, ma l’operazione andrà effettuata su ogni applicazione del pacchetto Office in maniera distinta (Word, Excel, PowerPoint…).

Come modificare il carattere predefinito su Windows

Su un dispositivo con sistema operativo Windows, prendendo come riferimento l’applicazione Microsoft Word, dovremo recarci nella sezione superiore “Home” e selezionare la sezione “Carattere“. A questo punto si aprirà una finestra dove potremo configurare a nostro piacimento il tipo di carattere, lo stile, la dimensione e altre caratteristiche e visualizzarne un’anteprima. Una volta scelto quello che preferiamo, dovremo selezionare l’opzione in basso a sinistra “Imposta come predefinito“, dove ci verrà chiesto se rendere valida la scelta solo sul nuovo documento o anche per tutti i successivi.

Come cambiare il carattere del testo su macOS

Per i dispositivi con sistema operativo macOS, il procedimento è sostanzialmente lo stesso. Per modificare il carattere predefinito, dobbiamo recarci nella scheda “Formato” e successivamente nella sezione “Carattere”. Qui, proprio come su Windows, potremo modificare il tipo di carattere, lo stile, la dimensione, il colore ed altre piccole impostazioni. Una volta selezionate le opzioni desiderate, ci spostiamo sulla sezione “Predefinito” e clicchiamo il pulsante. Anche qui si aprirà una finestra per confermare la validità delle modifiche.