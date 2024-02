Questa TRUFFA non ci voleva, può rubarvi i SOLDI velocemente

Sono ritornate quelle truffe che in un modo o nell’altro cercano di far credere agli utenti di fare qualcosa di diverso dall’essere fregati. Purtroppo la truffa in questione è molto diffusa in Italia ed è anche molto pericolosa.

Gli utenti stanno ricevendo delle e-mail particolari, all’apparenza scritte da donne visto che ci sono anche delle immagini.

La nuova truffa che porta via soldi e dati agli utenti agisce con il seguente messaggio

Questo che trovate in basso è il messaggio molto particolare che fin dalle prime righe può destare qualche sospetto. Gli utenti infatti possono ritrovarsi improvvisamente ad avere a che fare con sito al quale iscriversi, nella speranza di conoscere la (finta) ragazza che li contatta, perdendo però dati e soldi dalle carte di credito. Ecco il testo:

“Ciao! Sono un po’ emozionato e imbarazzato nel scrivere questo, ma ho comunque deciso di farlo. Recentemente stavo parlando con la mia amica e lei mi ha parlato di te. Comunicate da un bel po’ di tempo, ma non dirò il suo nome. Ha detto che sei un uomo molto buono e attraente e mi piacerebbe incontrarti. Dirò subito che non sono interessato a storie d’amore a lungo termine o relazioni a lungo termine. Voglio solo godermi il qui e ora con la persona giusta, e penso che tu sia adatto.

Quando ho visto alcune tue foto, non ho potuto fare a meno di notare quanto sembri sexy e stimolante. Non incontro uomini simili nella nostra città da molto tempo, quindi non voglio perdere l’occasione di incontrarti.

La mia unica preoccupazione è che non sia del tutto sicuro condurre una corrispondenza così franca per posta.

Propongo di continuare la comunicazione sul forum di incontri della nostra città, dove ho già un profilo. Penso che accetterai la mia proposta, perché sarà molto più comodo per entrambi. Spero nella tua comprensione 😉 Allegherò la mia foto nella lettera. Non vedo l’ora di ricevere il tuo messaggio. Con entusiasmo, Il mio profilo: *LINK TRUFFA*“