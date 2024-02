TRUFFA di febbraio, il testo ruba SOLDI con un trucco semplice

Da diversi giorni si vocifera di una nuova truffa che avrebbe preso il sopravvento sugli utenti mediante le caselle e-mail. Più persone si sono ritrovate di fronte ad un testo molto difficile da comprendere per via dell’italiano usato male, ma molto facile per quanto riguarda lo scopo.

Ovviamente l’obiettivo è sempre quello di far credere qualcosa di interessante al pubblico, che purtroppo continua a cascarci. Nel caso in cui doveste pensare che si tratti veramente di una bella donna, abolite subito il vostro pensiero.

Il nuovo inganno porta gli utenti a crederci sul serio, la truffa è pericolosa

Con questo testo i truffatori tentano di circuire i poveri utenti che purtroppo spesso ci cascano. Magari hanno la fortuna di beccare in fallo una persona che recentemente si era rifatta ad un vero sito di incontri. In virtù della sua passata esperienza, il malcapitato dunque tenderà a credere al messaggio ed è per questo motivo che compilerà il form che gli si aprirà quando cliccherà sulla parola “QUI” presente all’interno del testo che segue.

Sarà proprio così che i truffatori riusciranno ad impossessarsi dei suoi dati personali e di quelli della sua carta di credito. Proprio per evitare che tutto questo succeda abbiamo deciso di incollare il messaggio proprio qui sotto ovviamente omettendo i link:

“Salve,

Oggi ho pensato di condividere un piccolo intrigo.

Alla mia “altra metà” non interessa con chi comunico, basta che non lo sappia.

Che ne dite di creare qualcosa di misterioso insieme?

Cominciamo con la comunicazione e vediamo dove va a parare.

Dai un’occhiata al mio profilo, guarda le foto e capirai di che tipo di comunicazione sto parlando.

Se ti senti mai solo e vuoi condividere il tuo tempo con qualcuno di speciale,

mandami un’email QUI. Ricorda che i nostri piccoli segreti rimarranno solo tra di noi.

Non vedo l’ora di sentirti.“