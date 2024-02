Lo scorso anno è approvata ufficialmente sulla piattaforma di streaming Netflix la nuova serie tv dedicata ad uno dei manga più famosi al mondo, ovvero One Piece. Fino ad ora ci sono stati diversi adattamenti cinematografici di numerosi anime e manga, ma mai nessuno è riuscito a fare breccia nel cuore dei fan come One Piece. Lo scorso anno, abbiamo quindi avuto modo di vedere la prima stagione di questa interessante serie e sappiamo già che sono già iniziati i lavori per la realizzazione della seconda stagione. Ora i fan si stanno però ponendo una domanda piuttosto importante, ovvero: quando arriverà la seconda stagione di One Piece su Netflix?

One Piece su Netflix, a quanto pare la seconda stagione tarderà ad arrivare

I fan di tutto il mondo stanno aspettando con ansia l’arrivo della seconda stagione della nuova serie tv targata Netflix ispirata al noto manga One Piece. Qualche giorno fa, Netflix ha pubblicato un video teaser con cui ha anticipato tutti i titoli in arrivo nel corso del 2024. In questo modo, l’azienda ha confermato che per quest’anno non vedremo arrivare ufficialmente la seconda stagione.

Ma allora quando arriverà ufficialmente? Sembra che i tempi saranno piuttosto lunghi. Visto l’enorme successo della prima stagione, infatti, la seconda stagione dovrà ovviamente esserne all’altezza e sarà caratterizzata senz’altro da contenuti decisamente importanti. Per questo motivo, serviranno sicuramente lunghi tempi di produzione, quindi ci aspettiamo il suo arrivo non prima del 2025.

Eichiiro Oda, ovvero il creatore di One Piece, ha comunque più volte rassicurato i fan sul fatto che la seconda stagione arriverà sicuramente su Netflix. Il successo di questa serie, come già detto, è stato infatti enorme. Ecco le pare di Oda:

“Sembra che la gente di tutto il mondo abbia apprezzato la serie, il che rende il duro lavoro del team di produzione davvero degno di nota. A tutti coloro che sono stati fan di One Piece per anni e a coloro che hanno provato One Piece per la prima volta, grazie mille. Due settimane dopo il lancio, ho appena ricevuto una grande notizia. Netflix ha deciso di rinnovare la serie! Le avventure di Iñaki e dei Cappelli di Paglia in carne e ossa continueranno!”

Vi terremo comunque aggiornati non appena arrivano notizie ufficiali sulla serie tv One Piece.