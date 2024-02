L’azienda per eccellenza di orologi, Fossil, con sede centrale in Texas, precisamente a Richardson, da ufficialmente un addio. L’addio è diretto alla creazione, all’annuncio e alla produzione di smartwatch.

Fossil, l’annuncio è ufficiale

La lunga attesa dell’annuncio dei Fossil Gen 6, ovvero i nuovi smartwatch progettati da Fossil, è stato da indizio per capire la scelta dell’azienda texana di ritirarsi dal mercato dei dispositivi smart. L’azienda ha deciso quindi di iniziare a rioccuparsi solo di esclusivamente orologi tradizionali. Verso la fine del 2023 era stata data l’idea di un possibile abbandono, da parte di Fossil, della piattaforma WearOs, quindi si è dedotto che l’azienda aveva intenzione di chiudere definitivamente con gli smartwatch. Inoltre agli inizi del 2024, la stessa compagnia produttrice ha rivelato la decisione che tutti ci aspettavamo per il commercio degli smartwatch. Nella testata giornalistica The Verge, si è rivelata attraverso Amanda Castelli la decisione dell’azienda Fossil. La decisione dice che “mentre il panorama degli smartwatch si è evoluto profondamente negli ultimi anni, abbiamo preso la decisione di uscire“.

Questa decisione di Fossil, certamente è stata una decisione motivata. La motivazione, come dichiarato subito dopo dice che “Il gruppo Fossil sta dirottando le sue risorse a supporto dei punti di forza e dei segmenti chiave del suo business“, si è arrivati a tal punto per “supportare forti opportunità di crescita per l’azienda: progettare e vendere esaltanti orologi tradizionali, gioielli e accessori in pelle sia per noi che sotto licenza“. La decisione dell’azienda di uscire dal commercio degli smartwatch ha fatto si che gli utenti riescano ad apprezzare maggiormente l’ultimo modello uscito. La Gen 6 del 2021, che per esattezza, la tipologia di smartwatch si è conclusa con l’immissione in commercio dei Fossil Gen 6 Wellness Edition 2022. La castelli ha poi concluso spiegando che la durata di questi ultimi orologi con i relativi supporti, sarà programmata ancora per qualche anno, infatti dichiara “per i prossimi anni“.