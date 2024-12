Il costruttore automobilistico di Monaco di Baviera non smettere mai di sorprendere grazie ai modelli che porta su strada dopo un attento lavoro di progettazione e produzione. Un esempio è la nuova BMW M (iM3), modello elettrico su cui la casa automobilistica tedesca sta attualmente lavorando. Non a caso, si tratta di un veicolo a propulsione elettrica che si contraddistingue grazie alla capacità di offrire prestazioni veramente alte.

Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di questo modello che raggiungerà le strade di diversi mercati nel corso dei prossimi anni. Ci sono state più occasioni in cui sono stati mostrati prototipi con carrozzeria provvisoria che il costruttore ha utilizzato proprio per effettuare dei test dal punto di vista meccanico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza grazie ad uno speciale video diffuso dal costruttore.

BMW M 4: si continua a lavorare sulla nuova elettrica

Nonostante alcune indiscrezioni e prototipi mostrati nei mesi scorsi, non siamo mai venuti a conoscenza di dettagli importanti in merito alle caratteristiche tecniche. Oggi, però, finalmente è stato diffuso il primo video che ci anticipa alcune informazioni in merito al lavoro di sviluppo che il costruttore sta portando avanti per realizzare questa vettura.

Il video diffuso, oltre a contenere alcune interviste, svela che il powertrain di cui sarà dotato il modello disporrà di 4 motori elettrici. A confermare ciò è lo stesso responsabile dello sviluppo di BMW M, lo stesso che ha annunciato che sportive elettriche M del futuro su un powertrain con stessa configurazione.

Grazie al video diffuso, dunque, veniamo a conoscenza che il costruttore sta attualmente lavorando allo sviluppo del cuore pulsante di queste nuove vetture. Non dimentichiamo che il debutto dovrebbe avvenire intorno al 2027. Dunque, l’attesa per gli appassionati del marchio è ancora tanta.