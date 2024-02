WhatsApp, ora è ufficiale un GRANDE problema per gli utenti Android

Le grandi novità che WhatsApp ha portato ai suoi utenti durante l’ultimo 2023 sono note a tutti. Il colosso della messaggistica istantanea è diventato ancora più grande a colpi di innovazioni, sia per quanto riguarda le funzioni già esistenti che quelle nuove appena create. Un aspetto che però non piace, soprattutto agli utenti Android, è quello che riguarda la nuova modalità di backup in vigore proprio da ora.

Dal 2018, ovvero da quando c’è la possibilità, i backup di WhatsApp non sono mai stati conteggiati sulla memoria disponibile del Google Drive. Questo ovviamente per quanto riguarda i dispositivi Android.

WhatsApp, adesso il backup occuperà spazio sui 15 GB di Google Drive

Alla luce della grande popolarità e del grande ingombro di WhatsApp, lo spazio di archiviazione gratuito di Drive è stato molto utile. Il tutto ancor di più da quando Google ha deciso di lasciare invariato la quantità di spazio di archiviazione gratuito fissata a 15 GB ormai da sempre. Esattamente durante lo scorso mese di novembre 2023, Meta ha annunciato che a partire dall’inizio di queste 2024, i backup di WhatsApp sarebbero stati conteggiati nello spazio di archiviazione di Google Drive. Quel momento a quanto pare è ora arrivato.

Tutti coloro che utilizzano l’applicazione in versione stabile di WhatsApp dovrebbero dare una controllata allo spazio di archiviazione all’interno del proprio account Google. Una volta aperta la pagina “Gestione spazio di archiviazione”, si potrà notare lo spazio occupato dalle conversazioni e dai file della celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Effettivamente ora è ufficiale il cambio di rotta: WhatsApp salverà il backup su Google drive occupando parte di quei 15 GB disponibili. Dalla suddetta sezione, potrete provvedere ad identificare e rimuovere rapidamente tutti i file multimediali e i documenti di grandi dimensioni.

Nel caso in cui voleste avere più spazio a disposizione, l’unica soluzione è quella di acquistare dei giga in più mediante i vari piani.