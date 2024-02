Amazon abbandona Android su Fire TV per un sistema alternativo

Negli ultimi giorni, sono emerse indiscrezioni secondo cui Amazon starebbe pianificando di abbandonare il sistema operativo Android per i suoi dispositivi Fire TV. Mentre da tempo circolavano voci riguardo a un possibile cambiamento, annunci di lavoro pubblicati e successivamente cancellati sul sito di Amazon sembrano confermare che l’azienda di Seattle è seriamente intenzionata a trasformare il suo sistema operativo Fire OS in una piattaforma proprietaria.

Le motivazioni dietro questa decisione potrebbero essere molteplici. In primo luogo, abbandonare Android darebbe ad Amazon un controllo totale sul sistema operativo, eliminando la dipendenza dagli sviluppatori di Google. In secondo luogo, la creazione di un sistema personalizzato in-house potrebbe consentire al colosso di ottimizzare al massimo le prestazioni dei dispositivi Fire TV.

Il nuovo sistema operative Made in Amazon

La componente strategica di questa mossa non va sottovalutata. Amazon, da tempo, ha puntato a espandere la sua influenza nel mondo della tecnologia sviluppando servizi proprietari. Un sistema operativo customizzato e completamente controllato si inserisce perfettamente in questa direzione.

Ma come sarà realizzato questo nuovo sistema che sostituirà Android? Le informazioni trapelate suggeriscono che il codice sarà scritto principalmente in Rust, un linguaggio di programmazione noto per le alte prestazioni e la facilità di parallelizzazione. L’interfaccia utente, d’altra parte, verrà sviluppata con React Native, un framework multipiattaforma ampiamente utilizzato. Il nuovo sistema operativo dovrebbe, quindi, combinare le migliori tecnologie attualmente disponibili. Al momento non sono ancora chiari i tempi precisi di rilascio, ma è evidente che gli ingegneri di Amazon sono già al lavoro sul progetto. La transizione non sarà indolore e richiederà uno sforzo considerevole agli sviluppatori, che dovranno adattare le proprie app al nuovo sistema operativo. Tuttavia, con la reputazione di Amazon per l’efficienza, è lecito aspettarsi che tutto venga gestito con la consueta competenza.

Sarà interessante osservare come Amazon realizzerà e lancerà il proprio sistema, cercando di rendere il cambiamento il più naturale possibile per i numerosi possessori di dispositivi Fire TV. Sicuramente, nei prossimi mesi, assisteremo a sviluppi interessanti in questo ambito.