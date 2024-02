Leica, il rinomato produttore internazionale di fotocamere e ottiche sportive di prestigio, ha svelato la sua prima Cinema TV, denominata Leica Cine 1, attraverso la sua nuova entità aziendale dedicata, Leica Smart Projection. Questa innovativa creazione promette di regalare un’esperienza cinematografica avvincente, unendo la magia del cinema al comfort e all’intimità del proprio salotto.

La rivoluzione dell’intrattenimento domestico

Il progetto di Leica è guidato da un’ambiziosa visione che mira a portare la magia del grande schermo direttamente nel salotto, ridefinendo così il concetto di intrattenimento domestico. Ogni aspetto, dalla nitidezza dell’immagine al coinvolgente suono surround, è stato attentamente progettato per ricreare l’atmosfera unica delle sale cinematografiche.

La Leica Cine 1, vincitrice dell’iF Design Award 2023 per il suo iconico design e le linee pulite, incarna la filosofia purista del design Leica. Ogni dettaglio, dalla maestria artigianale alle forme classiche e ai materiali di alta qualità, trasforma questo prodotto in un’opera d’arte visiva. Questa fusione di estetica e tecnologia trasforma ogni salotto in una sala cinematografica, offrendo un’esperienza coinvolgente e indimenticabile.

Enrico Ferrari, EMEA Sales Manager di Leica Smart Projection, afferma che la Leica Cine 1 va oltre il concetto di proiettore tradizionale, diventando la perfetta simbiosi tra la tradizione artigianale di Leica e la tecnologia del futuro. Questo dispositivo è progettato per trasformare ogni spazio in un palcoscenico cinematografico, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Leica Cine 1 e la nuova frontiera del proiettore smart

Grazie al suo obiettivo a focale ultracorta, la Leica Cine 1 può essere integrata nell’ambiente domestico occupando uno spazio minimo, con un elegante corpo in alluminio che si fonde armoniosamente nel contesto circostante. La sua presenza si trasforma in un’icona di stile, impreziosita dal leggendario logo Leica.

Oltre all’estetica e alla tecnologia all’avanguardia, la Leica Cine 1 si distingue anche per il consumo energetico efficiente. La tecnologia laser impiegata richiede notevolmente meno energia rispetto a un televisore OLED di dimensioni comparabili, evidenziando l’impegno di Leica verso la sostenibilità.

Per ottimizzare l’esperienza di proiezione, Leica consiglia l’uso di schermi ad alto contrasto specifici con ALR (Ambient Light Rejection), progettati per la Leica Cine 1. La Rivoluzione dell’Intrattenimento Domestico Protetto da una garanzia di tre anni, il prezzo di vendita consigliato per la Leica Cine 1 varia da 6.995 € per il modello da 80 pollici, 8.495 € per il modello da 100 pollici a 8.995 € per il modello da 120 pollici.

Oltre il semplice tradizionale

La Leica Cine 1 rappresenta un’eccellenza nell’unione tra tradizione, design, tecnologia e sostenibilità, promettendo di elevare l’esperienza cinematografica domestica a nuovi livelli di qualità e coinvolgimento. Con questa innovativa creazione, Leica continua a dimostrare il suo impegno nella creazione di prodotti che fondono l’arte con la tecnologia, portando la magia del cinema nelle case di tutto il mondo.