Unieuro, manca 1 GIORNO alla fine dei super sconti su Apple e Samsung

Continuano ad essere disponibili fino a questa sera le offerte migliori del volantino di Unieuro di gennaio. Il colosso mette infatti a disposizione tantissime opportunità, sia per quanto riguarda gli elettrodomestici che l’elettronica in generale. Si può notare infatti che sul catalogo ci sono numerosi smartphone ma anche tanti computer e televisioni, tutto in sconto ancora per questa giornata.

Tutti gli utenti che aspettavano il momento propizio per acquistare nuovi prodotti, potranno ora andare da Unieuro o sul suo sito ufficiale. Ovviamente bisogna ricordare che tutti i prodotti che verranno acquistati presso la celebre catena, avranno una garanzia di due anni.

Unieuro, le migliori offerte sono adesso disponibili: manca poco alla fine del volantino

Fin dal primo momento si può notare come siano interessanti gli sconti di questa giornata sul volantino di Unieuro. Secondo quanto riportato infatti gli utenti stanno acquistando in massa il computer di ASUS. Si tratta del VivoBook da 15,6″ di ampiezza, quello che ha il processore i3 al suo interno. Il prezzo in sconto è di soli 399 €.

Oltre a questo però l’attenzione cade anche su tanti smartphone, come ad esempio sui due Google Pixel 8 e 8 Pro rispettivamente disponibili per 699 e 949 €. Ovviamente non potevano mancare gli iPhone, con il 13 e il 15 che rispettivamente costano 669 € e 869 €. Spazio anche per il pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip4 che costa 599 €.

Grande attenzione anche su una smart TV, quella di Hisense da ben 50″ di ampiezza con un prezzo di 369 €. Si tratta della variante QLED in grado di avere una risoluzione massima in 4K.