Microsoft, ben presto i computer saranno già dotati di Intelligenza Artificiale

Intel e Microsoft stanno dando un forte impulso ai cosiddetti “PC IA“, ovvero laptop dotati di capacità di Intelligenza Artificiale (AI) gestite da un’Unità di Elaborazione Neurale (NPU). Questa tendenza si prevede influenzerà significativamente il mercato dei laptop nel 2024. Tuttavia, i nuovi requisiti hardware imposti da Microsoft per questi dispositivi potrebbero indirizzarli principalmente verso il segmento di fascia alta.

Microsoft: l’IA come fattore chiave nel mercato dei laptop

Secondo un report, si prevede che le vendite di PC IA stimoleranno una crescita significativa nel mercato dei laptop nel 2024. Dispositivi come il Microsoft Surface Pro 10, il Laptop 6 e i PC portatili con CPU Intel Meteor Lake, presentati al CES di Las Vegas, potrebbero beneficiare di questa tendenza, con l’IA diventando un fattore distintivo importante.

Microsoft richiederebbe ai suoi partner almeno 16 GB di RAM per i PC IA, un raddoppio rispetto ai consigliati 8 GB per i sistemi operativi Microsoft tradizionali. Questo aumento della memoria è pensato per supportare l’esecuzione in background di applicazioni come Microsoft Copilot, che disporrà di un pulsante dedicato sui nuovi PC IA.

In termini di prestazioni, Microsoft ha stabilito che gli AI PC dovrebbero essere in grado di eseguire almeno 40 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). Attualmente, né le CPU Intel Meteor Lake né le APU AMD Ryzen serie 8000 raggiungono questo livello. Tuttavia, si prevede un cambiamento con il lancio dell’architettura Lunar Lake di Intel e delle APU 8050 di AMD nella seconda metà dell’anno, che dovrebbe introdurre chip capaci di soddisfare i requisiti di Microsoft.

Sorprendentemente, i primi AI PC certificati da Microsoft probabilmente non saranno equipaggiati con CPU Intel o AMD, ma con lo Snapdragon X Elite di Qualcomm, capace di raggiungere i 40 trilioni di TOPS. Questo SoC sarà utilizzato in Ultrabook Windows di marchi come Lenovo, Dell e HP. Microsoft suggerisce inoltre l’uso di RAM LPDDR5x per i PC IA, indicando che i primi modelli saranno dispositivi di alta gamma. La preoccupazione principale rimane il costo di questi dispositivi: se le specifiche suggeriscono prestazioni elevate, è probabile che anche il prezzo sia considerevolmente alto.