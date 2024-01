Il prezzo di acquisto di uno dei tablet dal miglior risparmio possibile è letteralmente impazzito su Amazon, al giorno d’oggi gli utenti possono difatti spendere solamente 89 euro per l’ordine di un prodotto di questo tipo, senza comunque dover rinunciare in modo eccessivo alle caratteristiche tecniche generali.

Il display è un IPS LCD da 10 pollici di diagonale, con risoluzione HD, mentre sotto il cofano trova posto un processore octa-core, con WiFi dual band (anche 5GHz), ed una buona connettività che si completa con bluetooth 5.0, nonché ovviamente chip GPS. La configurazione di base, oltretutto, prevede anche 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, così da riuscire a garantire la massima usabilità quotidiana del tablet, a prescindere dalla modalità di utilizzo.

Tablet Android: uno dei prezzi più bassi di sempre

Uno dei tablet più economici tra quelli in circolazione, stiamo parlando dello Yestel che oggi gli utenti possono acquistare direttamente su Amazon con un esborso finale di tutto rispetto: basteranno solamente 89,99 euro per il suo acquisto, approfittando dello sconto del 15% applicato sul valore mediano raggiunto nel periodo.

Ciò che rende questo prodotto ancora più speciale è la dotazione di accessori inclusi in confezione, tra cui troviamo una comoda custodia per proteggere il tablet e fungere anche da stand, una tastiera bluetooth, un mouse per utilizzarlo alla stessa stregua di un notebook, passando anche per il cavo di ricarica (con alimentatore) ed un adattatore. Un insieme di componenti che difficilmente è possibile trovare altrove.