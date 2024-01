Il Rabbit R1 ha fatto il suo debutto trionfante al CES di Las Vegas 2024, incantando gli appassionati di tecnologia con la sua promettente innovazione.

Ciò che però pare abbia suscitato maggiore curiosità è stata la presenza di una misteriosa rotella analogica. Un elemento intrigante che ha spinto Jason Calacanis a cercare spiegazioni direttamente dal fondatore e CEO di Rabbit inc., Jesse Lyu.

In un’incisiva intervista su YouTube, Lyu ha finalmente gettato luce sulla funzione segreta della rotella analogica, rivelando che il team sta lavorando su un’implementazione unica. Ovvero utilizzare la rotella per sbloccare il dispositivo.

Il Rabbit R1: Una rivoluzione tattile nella sicurezza

Il Rabbit R1 non si limita a essere un semplice dispositivo IA, ma sta ridefinendo anche il concetto di sicurezza attraverso l’interessante utilizzo di una rotella analogica. Infatti, nel corso di questa intervista, Lyu ha condiviso dettagli affascinanti, spiegando che il “tocco aptico” sulla rotella sarà coinvolto nel processo di inserimento del passcode.

Il meccanismo ricorda per certi versi quello del lucchetto per aprire gli armadietti della scuola. Non è previsto l’inserimento di alcuna password testuale, ma lo sblocco avviene attraverso una serie di interazioni fisiche programmate. Insomma un meccanismo a dir poco semplice ma anche più sicuro,tutto da provare.

Ad ogni modo, almeno per il momento, la startup Rabbit inc. sembra stia ancora lavorando su diverse idee. Ma questa anticipazione offre un’interessante anteprima delle potenziali funzionalità che il dispositivo potrebbe offrire in futuro.

Un futuro in cui la sicurezza assume sempre un aspetto cruciale e fortemente rilevante.