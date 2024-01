Se parliamo di tecnologia e di device multimediali ovviamente il primo nome che salta alla mente di tutti e senza alcun dubbio quello di Apple, il colosso di Cupertino infatti vanta una storia ricchissima di successi e di traguardi raggiunti grazie a una filosofia ingegneristica decisamente di primo livello.

Come intuibile quello di cui godiamo oggi non è nient’altro che l’eredità dello storico CEO di Apple Steve Jobs, il quale con le proprie idee ha rivoluzionato numerosi campi della tecnologia introducendo concetti visionari che però sono rimasti indelebili fino al giorno d’oggi.

14 anni fa usciva il primo iPad

Esattamente 14 anni fa Steve Jobs ha presentato al mondo il primo iPad introducendo con esso il concetto di tablet, durante il Keynote infatti Steve Jobs presentò al mondo un device con uno schermo da 9,7“ in grado di compiere tantissimi attività multimediali e ovviamente in grado di connettersi a Internet, un piccolo computer touchscreen, oggetto che ovviamente a sorpreso il mondo consentendo ad Apple di raggiungere la testa della classifica del mercato.

il primo iPad ovviamente per l’epoca vantava delle caratteristiche mai viste prima in grado di soddisfare letteralmente i palati più sopraffini, quest’ultimo aveva infatti un pannello posteriore in alluminio e un vetro anteriore ad altissima resistenza con un display ad altissima risoluzione e una batteria in grado di garantire un’autonomia elevatissima, caratteristiche che per l’epoca erano assolutamente incredibili.

Quello di cui godiamo oggi è dunque il lascito di un grande visionario e delle sue idee che nonostante il decennio lasciatoci alle spalle risultano ancora moderne e attualissime.