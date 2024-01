Road House: l’atteso film con Jake Gyllenhaal a breve su Prime Video

Road House, l'atteso remake del film del 1989 con Patrick Swayze, è in uscita il 21 marzo 2024 su Prime con Jake Gyllenhaal come protagonista

Amazon Prime Video è una delle piattaforme streaming più popolari e utilizzate al mondo. Nato nel 2006 a seguito dell’enorme successo ottenuto da Amazon Prima l’anno prima, in poco tempo ha conquistato i fan di tutto il mondo grazie a una vasta libreria di titoli accattivanti e diversificati.

Oltre a un ampio numero di contenuti senza tempo, Prime Video si distingue anche per i contenuti originali come la serie TV The Boys, e alcuni documentari di enorme successo come The Ferragnez, sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez.

A quanto pare, a breve un nuovo incredibile titolo si unirà al già vasto catalogo. Vediamo insieme di quale si tratta.

Road House, in arrivo il 21 marzo 2024 su Prime Video

Il 21 marzo 2024, Amazon Prime Video rilascerà un film davvero molto atteso dai fan. Si tratta del remake di Road House, film molto amato uscito nel 1989 con protagonista Patrick Swayze.

Il film è un action-thriller che narra le vicende di Elwood Dalton, ex combattente che viene assunto come buttafuori proprio in un road house in Florida, che si scoprirà essere controllato da un noto criminale del luogo.

Il protagonista, interpretato da un eccezionale Jake Gyllenhaal, farà di tutto per ristabilire la legalità nel locale, arrivando anche a ingaggiare una lotta senza precedenti con la criminalità.

Nel film, oltre a Gyllenhaal, sono presenti anche Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Darren Barnet, Conor McGregor, J.D Pardo e Arturo Castro.

Il film, in attesa su Amazon Prime Video per il 21 marzo, avrà una durata di 1 ora e 54 minuti.