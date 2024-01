Rincari Tariffari WindTre: come evitarli e risparmiare 2 Euro al mese

WINDTRE ha avviato un processo graduale di rimodulazione tariffaria per alcuni dei suoi clienti di telefonia mobile, dopo aver già informato un primo gruppo a novembre dello scorso anno. Recentemente, un ulteriore scaglione di utenti con offerte prepagate che includono traffico dati è stato avvertito tramite SMS delle imminenti modifiche contrattuali.

La rimodulazione di WINDTRE si articola in due fasi. Inizialmente, a partire dal 15 febbraio 2024, è previsto un incremento del bundle di Giga mensili inclusi nell’offerta, che può variare da un minimo di 30 Giga fino a Giga illimitati in alcuni casi. Questo aumento sarà applicato automaticamente, senza costi aggiuntivi per il cliente. Successivamente, dal 1° aprile 2024, si verificherà un implemento della tariffa mensile dell’offerta mobile, con un sovrapprezzo di 2 euro al mese rispetto al prezzo attuale.

Motivazioni di WindTre e come evitare l’aumento

WINDTRE motiva queste modifiche contrattuali sottolineando la necessità di investire costantemente nel potenziamento della rete mobile. L’obiettivo dichiarato è migliorare le performance e fornire ai clienti una connessione sempre più veloce e stabile. Inoltre, vengono menzionate “esigenze di mercato” che richiedono la rimodulazione delle offerte attuali. Non viene specificamente citata la clausola ISTAT, che collega l’evoluzione dei prezzi all’inflazione e che è stata oggetto di discussione in passato.

Gli utenti coinvolti hanno la possibilità di evitare l’aumento di 2 euro al mese del costo dell’offerta. Possono optare per l’attivazione di una tariffa denominata Plus. Essa che mantiene gli stessi costi e contenuti attuali. Offre anche un bonus extra di 1 Giga o 50 SMS ogni mese senza ulteriori costi aggiuntivi. L’attivazione di questa offerta può essere richiesta inviando un SMS con scritto “OPTIN” al numero 40400 entro la data indicata nell’SMS informativo ricevuto.

Per coloro che non desiderano seguire nessuna delle opzioni fornite, WINDTRE consente la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla ricezione dell’informativa via SMS sulla rimodulazione. Il recesso può essere richiesto tramite raccomandata A/R, Area Clienti del sito WINDTRE, PEC, chiamando il 159 o recandosi nei punti vendita dell’operatore. La rimodulazione tariffaria di WINDTRE sta entrando in vigore, ma gli utenti hanno dunque opzioni per evitare gli incrementi di costo. Scegliendo con saggezza tra le offerte proposte o optando per il recesso gratuito, i clienti possono mantenere il controllo sulle loro spese telefoniche.