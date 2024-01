Quasi tutti i principali operatori telefonici consentono di acquistare smartphone di ultima generazione a rate. I clienti possono infatti decidere di attivare le offerte proposte dai vari gestori abbinando ad esse l’acquisto di uno smartphone, il cui costo è spesso scontato. Soltanto WindTre, però, consente di ricevere uno smartphone 5G GRATIS.

Scopri l’offerta WindTre che permette di ottenere uno smartphone a costo zero!

Grazie all’offerta WindTre FULL 5G Easy Pay, tutti i nuovi clienti del gestore possono acquistare uno smartphone 5G senza dover sostenere alcuna spesa. La tariffa è tra le più convenienti e ricche di contenuti.

I clienti che ne richiedono l’attivazione ottengono una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS da inviare a chiunque e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Tutti i servizi appena elencati potranno essere sfruttati andando incontro a una spesa di rinnovo di soli 14,99 euro al mese.

WindTre permette ai suoi nuovi clienti di procedere con l’attivazione online o presso i punti vendita. Al momento dell’acquisto della nuova SIM sarà possibile indicare la propria preferenza e quindi decidere se richiedere lo smartphone o meno.

Questo mese i clienti potranno ottenere uno smartphone Xiaomi Redmi 12 5G senza andare incontro ad alcun costo extra ma potranno comunque consultare il listino del gestore e richiedere uno smartphone differente. In base al dispositivo scelto, WindTre richiederà una spesa iniziale da sostenere al momento dell’acquisto e una rata mensile da abbinare a quella prevista per il rinnovo dell’offerta.