Haval H9 2025, ecco le prime anticipazioni sul gioiellino di seconda generazione

Il nuovo Haval H9 2025 si sta delineando come un’interessante aggiunta nel segmento dei SUV, in particolare nel mercato automobilistico cinese in rapida espansione. Great Wall Motor, il produttore del brand Haval, ha rilasciato immagini ufficiali della seconda generazione del veicolo, presentandolo in una elegante livrea bianca su uno sfondo notturno. Con un lancio previsto nella prima metà dell’anno, l’H9 2025 si posiziona come un contendente degno nel mercato globale dei SUV.

Haval H9 2025: tutte le caratteristiche

Dal punto di vista del design, l’H9 2025 esibisce una carrozzeria dalle linee decise e un’architettura robusta. La griglia frontale rettangolare di grandi dimensioni e il logo Haval incastonato al centro conferiscono un aspetto distintivo al veicolo. Altre caratteristiche includono maniglie tradizionali, barre al tetto nere, un tetto panoramico e cerchi a sei doppie razze da 19 pollici, accentuando il suo carattere premium.

Sul fronte delle dimensioni, l’H9 è disponibile in tre varianti. La prima misura 5070 mm di lunghezza, 1976 mm di larghezza e 1930 mm di altezza, con un passo di 2850 mm. La seconda versione presenta dimensioni leggermente ridotte (4950 mm di lunghezza, 1960 mm di larghezza), mentre la terza variante si posiziona a metà strada tra le prime due in termini di lunghezza e larghezza. Tutte e tre le versioni offrono la stessa altezza e passo.

In termini di configurazione interna, l’H9 2025 è disponibile sia in versione a cinque che a sette posti. Un aspetto interessante è il portellone che si apre lateralmente, e i fanali posteriori a sviluppo verticale che creano un design distintivo. Sotto il cofano, l’H9 è equipaggiato con due opzioni di motore: un turbo benzina da 2 litri, 224 CV di potenza e 385 Nm di coppia massima, e un turbodiesel da 2.4 litri, 186 CV e 480 Nm. Entrambi i motori sono accoppiati con trasmissioni automatiche, a 8 o a 9 velocità. Il veicolo include anche il sistema Torque-On-Demand (TOD) di BorgWarner per la trazione integrale e un consumo di carburante complessivo di 10,7 litri ogni 100km secondo il ciclo WLTC.

Per quanto riguarda l’abitacolo, ci si aspetta uno stile simile a quello dell’Haval Raptor, con bocchette di ventilazione strategicamente posizionate e una console centrale dotata di vari pulsanti fisici. Con l’arrivo dell’Haval H9 2025, Great Wall Motor rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato dei SUV, offrendo un mix di spaziosità, versatilità e un design distintivo. Resta da vedere se e quando questo modello arriverà in Europa, considerando i piani di espansione di Great Wall Motor nel Vecchio Continente.