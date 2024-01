Le monete e le SIM card rare possono rivelarsi autentiche e inaspettate fonti di valore economico, aprendo la strada a un mondo affascinante e spesso sottovalutato di oggetti preziosi del passato. Molti italiani, secondo una recente ricerca condotta da Ipsos Explorer per eBay Italia, si dedicano con passione alla collezione di vari articoli, con oltre 7 milioni di persone coinvolte in questa pratica. Tra gli oggetti più ambiti dai collezionisti italiani, le monete occupano il primo posto, seguite da francobolli, modellini e bambole.

In questa affascinante sfera del collezionismo, due italiani hanno persino guadagnato un posto nel Guinness dei primati. Alessandro Benedetti ha ottenuto il riconoscimento grazie alla sua eccezionale collezione di 1180 dischi in vinile colorati, mentre Lorenzo Pescini ha impressionato il mondo con la sua vasta raccolta di 5115 etichette di acqua minerale. Negli ultimi tempi però, oltre alle monete sono le SIM card rare a catturare l’attenzione dei collezionisti e a vedere incrementato il loro valore.

Gli esemplari più rari di SIM e monete

La ricerca su piattaforme online come Etsy, Ebay e Subito rivela un aumento significativo del valore di alcune monete e SIM card. Le SIM card, in particolare quelle conosciute come “Top Number” o “Gold Number” con numeri in sequenza, possono raggiungere cifre notevoli in asta. Ad esempio, una SIM Vodafone con il top number 342XXXXXYY è stata venduta all’asta per oltre 1.000 euro, mentre una SIM TIM con il top number 339YYXXXXXX è stata ceduta per più di 2.000 euro. Il valore delle monete rare, d’altra parte, dipende dalla loro tiratura, reperibilità e da difetti di conio.

Esistono diverse serie di monete particolarmente ricercate dai numismatici e dagli appassionati. Tra queste, le monete della Città del Vaticano dal 2002 al 2018 (escluso il 2004), della Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016, del Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017, e della Germania a partire dal 2008 fino al 2018 con segni A, D, F, G o J sono tra le più ricercate. Inoltre, le monete con difetti di conio certificati possono raggiungere prezzi notevoli, con esempi di monete da un euro con errori di conio che superano i 10.000 euro di valore.

Per chiunque conservi monete o schede SIM, queste potrebbe essere l’occasione di scoprire un tesoro nascosto nelle proprie collezioni. La possibilità di venderle online su piattaforme di e-commerce come Etsy o Ebay offre un’opzione per chi desidera sfruttare il proprio patrimonio collezionistico. In alternativa, è possibile rivolgersi a professionisti del settore per ottenere una valutazione accurata. In entrambi i casi, la fortuna potrebbe sorridere a coloro che si dedicano a esplorare il valore nascosto di monete e SIM rare.