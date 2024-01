Napoli si pone all’avanguardia nella tecnologia con l’inaugurazione della prima rete metropolitana di comunicazione quantistica permanente. Questo progetto ambizioso, supportato e coordinato dal ministero per le Imprese e il made in Italy, rappresenta un passo rivoluzionario nel settore delle comunicazioni sicure e innovative.

La realizzazione di questa rete quantistica è il frutto di una collaborazione strategica tra istituzioni accademiche, aziende industriali e enti di ricerca. Partner chiave come l’Università Federico II, il CNR, e aziende come Tim, Leonardo, e Qti hanno unito le forze per portare avanti questo progetto. Dimostrando che la collaborazione interdisciplinare è fondamentale per l’innovazione tecnologica.

Tim Enterprise ha svolto un ruolo cruciale nella system integration, mentre Qti ha introdotto la tecnologia Quantum Key Distribution per garantire la sicurezza delle comunicazioni. La presenza di Telsy, specializzata in crittografia e cybersecurity, ha contribuito, per esempio, a rendere l’infrastruttura resistente a qualsiasi tipo di attacco.

Un passo rivoluzionario per Napoli

Napoli, attraverso questo progetto, dimostra una capacità innovativa e uno spirito d’iniziativa rivolto al futuro. Consolidando la credibilità internazionale dell’Italia nel campo della tecnologia avanzata.

Questa iniziativa, non solo promette di migliorare la sicurezza delle comunicazioni, ma anche alla crescente sfida posta dai computer quantistici.

Essa avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, fornendo alle imprese un’infrastruttura innovativa e resiliente.

A tal proposito, Eugenio Santagata, Chief Public Affairs and Security Officer di Tim e amministratore delegato di Telsy, ha commentato l’inaugurazione come il risultato di un progetto ambizioso e professionale.

Insomma, come detto, con l’inaugurazione di questa rete metropolitana di comunicazione quantistica, Napoli si posiziona al centro della rivoluzione tecnologica. Offrendo una base solida per l’innovazione e la sicurezza delle comunicazioni nel panorama italiano e internazionale.