Serie tv, l'elenco delle più belle da guardare sulle piattaforme streaming

Le serie TV su Netflix, Sky, Now, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple TV+ sono un vero e proprio universo di intrattenimento che aspetta solo di essere esplorato. Abbiamo selezionato una vasta gamma di titoli, vecchi e nuovi, per accontentare ogni tipo di spettatore. Bando alle ciance, vediamole subito insieme! Serie tv: Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ Let’s Talk About Chu – Uscita il 2 febbraio : La serie segue Chu Ai, terapista della cera di giorno e educatrice sessuale su un canale social di notte. Si intrecciano le storie di sua sorella Chu-wei, alle prese con difficoltà coniugali, e del loro fratello Yu-sen, che termina una relazione a lungo termine. Sullo sfondo, c’è la tensione tra i loro genitori. La serie esplora la scoperta di sé attraverso il desiderio e le relazioni significative.

Raël: L’Ultimo Profeta – Uscita il 7 febbraio: Documentario sul Movimento Raëliano, una “religione UFO” fondata negli anni ’70 in Francia dal profeta Raël, ex giornalista e pop star. Raël sostiene di aver ricevuto messaggi alieni. La docuserie include interviste a seguaci, critici e lo stesso Raël, esplorando la trasformazione di questa religione in una setta controversa.

One Day – Uscita l’8 febbraio: Serie basata sul bestseller di David Nicholls, narra la storia decennale d’amore tra Dex ed Em, che si incontrano il 15 luglio 1988. Ogni episodio ritrae la coppia nello stesso giorno nei successivi anni, mostrando la loro crescita e i cambiamenti nella loro relazione.

Lover, Stalker, Killer – Uscita il 9 febbraio: Racconta la storia di Dave Kroupa, che si ritrova in un complicato triangolo amoroso che si trasforma in un incubo di quattro anni, pieno di molestie, inganni digitali e omicidio. Utilizza interviste e ricostruzioni per esplorare questa storia vera.

A Killer Paradox – Uscita il 9 febbraio: Serie drammatica che segue Lee Tang, uno studente universitario che diventa involontariamente un serial killer dopo aver ucciso un famigerato assassino. Dotato di una capacità sovrannaturale, Lee Tang si impegna in una missione per eliminare criminali.

L’Amore è Cieco, Sesta Stagione – Uscita il 14 febbraio: Reality show che ritorna con single di Charlotte, Carolina del Nord, alla ricerca dell’amore vero. Le coppie si fidanzano senza mai incontrarsi di persona, vivono insieme e si sposano, affrontando sfide reali.

Buongiorno, Verônica, Terza Stagione – Uscita il 14 febbraio: In questa stagione finale, l’investigatrice Verônica cerca di svelare l’identità del terzo fratello e affronta una mafia per salvare la sua famiglia. La serie è un mix di suspense e azione.

The Vince Staples Show – Uscita il 15 febbraio: Miniserie satirica che segue la vita quotidiana di Vince Staples, esplorando le sue avventure e le situazioni comiche che incontra.

Nuova Scena – Uscita il 19 febbraio: Un rap show che cerca la prossima superstar della scena rap italiana, con giudici come Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. I concorrenti affrontano sfide di freestyle e rap battle.

Avatar – La Leggenda di Aang – Uscita il 22 febbraio: Serie live action che rielabora la premiata serie animata di Nickelodeon. Segue le avventure di Aang, l’ultimo Nomade dell’Aria e Avatar, mentre cerca di salvare il mondo dalla Nazione del Fuoco.

Pensati Sexy – Uscita il 12 febbraio su Amazon Prime: Maddalena, una donna con scarsa autostima, intraprende un viaggio alla scoperta di sé stessa con l’aiuto dell’angelo custode e pornostar Valentina Nappi.

Mr. & Mrs. Smith – Uscita il 2 febbraio su Amazon Prime: Segue la vita avventurosa e amorosa di due spie che devono fingere di essere una coppia sposata.

This Is Me…Now: A Love Story – Uscita il 16 febbraio su Amazon Prime: Jennifer Lopez condivide riflessioni personal