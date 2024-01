Apple Watch Series 9 rappresenta l’ultima generazione di uno degli smartwatch più apprezzati e richiesti dal pubblico, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, che può essere acquistato con un importante risparmio sul prezzo finale di vendita, anche nel caso in cui si desiderasse aggiungere al carrello la variante da 45 millimetri solo WiFi.

Il modello che tutti vorrebbero acquistare è disponibile con cinturino Sport e cassa appunto da 45 millimetri (è possibile comunque scegliere la dimensione di base dello stesso cinturino), con la colorazione Mezzanotte. Le funzionalità di base che si possono raggiungere non cambiano rispetto agli altri dispositivi, ha una cassa in alluminio, permettendo comunque di misurare tutti i dati di base, a cui aggiungere i livelli di ossigeno nel sangue, l’elettrocardiogramma, l’always on display e la sua piena resistenza all’acqua.

Ricevete oggi le offerte Amazon gratis che potete avere solo iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito direttamente al seguente link.

Apple Watch Series 9: il risparmio su Amazon raggiunge grandi livelli

Un risparmio davvero fuori da ogni logica vi attende direttamente su Amazon, oggi potete pensare di acquistare Apple Watch Series 9, riuscendo a ridurre di molto la spesa finale da sostenere: il suo prezzo consigliato sarebbe di 490 euro, ma grazie al noto store di e-commerce, gli utenti potranno andare a spendere solamente 449 euro per il suo acquisto (potete collegarvi direttamente qui). Da notare che il prodotto viene tranquillamente commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per andare a coprire ogni singolo ed effettivo difetto di fabbrica riscontrato.