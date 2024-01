Il futuro delle comunicazioni wireless è destinato a raggiungere nuove vette di eccellenza grazie all’innovativa tecnologia 5G. Un recente test tecnologico condotto in Europa ha svelato l’incredibile potenziale della tecnologia di uplink 5G, promettendo velocità di upload senza precedenti e una copertura estesa per i consumatori. Vodafone, in collaborazione con Qualcomm e Xiaomi, ha organizzato questo test pionieristico, raggiungendo velocità di upload di picco sorprendenti, toccando quota 273 megabit al secondo. Un risultato straordinario che supera di gran lunga le attuali capacità di upload medie, che si attestano intorno ai 100 Mbps per la maggior parte degli smartphone e servizi a banda larga domestici.

Maggiori velocità di upload per il 5G

La chiave di questo successo risiede nelle nuove reti 5G Standalone (5G SA) di Vodafone, implementate sia in Germania che in Spagna. Queste reti, supportate dalla tecnologia di silicio all’avanguardia di Qualcomm e dal prossimo smartphone di punta di Xiaomi, hanno permesso di realizzare un notevole aumento delle capacità di uplink. Questa rivoluzionaria tecnica di uplink, chiamata Uplink Carrier Aggregation with Tx Switching, sfrutta la combinazione di più canali di trasmissione supportati da smartphone e antenne mobili.

Il risultato finale è straordinario: i clienti potranno godere di velocità di upload quasi raddoppiate rispetto agli attuali standard quando i nuovi dispositivi di prossima generazione saranno lanciati sul mercato nel corso dell’anno. Questa accelerazione nelle velocità di upload è di particolare importanza, considerando la crescente domanda di servizi basati su cloud, streaming video ad alta definizione, applicazioni di realtà aumentata e virtuale, nonché giochi multiplayer.

Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone, ha dichiarato che l’azienda è intenzionata a rendere i loro clienti tra i primi al mondo a beneficiare di questa nuova funzionalità appena disponibile. Questo impegno si traduce in una stretta collaborazione con partner chiave come Qualcomm e Xiaomi, mirando a guidare il settore nel mettere insieme e testare in modo sinergico la rete, i chip di silicio e i dispositivi necessari per rendere questa visione una realtà. Vodafone si propone di guidare un ecosistema di venditori e sviluppatori più forte, per garantire una transizione fluida verso questa nuova era delle comunicazioni wireless.

Un passaggio definitivo per la connessione wireless

La tecnologia 5G SA si distingue per la sua capacità avanzata di migliorare le prestazioni dell’uplink, superando i limiti delle tecnologie 4G, comunemente utilizzate nei servizi 5G non–standalone. Vodafone è all’avanguardia nel lancio commerciale del 5G SA, già attivo in Germania (la prima implementazione nell’Unione Europea) e nel Regno Unito, con progetti pilota in corso in altri mercati. L’azienda prevede di aggiornare progressivamente i siti per supportare l’Uplink Carrier Aggregation with Tx Switching man mano che nuovi dispositivi compatibili diventeranno disponibili sul mercato.

La collaborazione tra Vodafone, Qualcomm e Xiaomi ha aperto la strada a un futuro entusiasmante, dove i clienti saranno i primi a beneficiare di velocità di upload straordinarie e di una copertura più ampia. La tecnologia 5G, con il suo potenziale avanzato, sta rivoluzionando il modo in cui comunichiamo e consumiamo dati, aprendo nuove possibilità e preparando il terreno per un’era di connettività senza precedenti.