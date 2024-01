L’entusiasmo e l’attesa per il lancio globale di Xiaomi 14 Ultra durante il Mobile World Congress di Barcellona stanno crescendo, e con essi emergono i primi dettagli tecnici che gettano luce sullo smartphone di punta del gigante cinese. In particolare, l’attenzione si sta concentrando sulle fotocamere di questo dispositivo di fascia alta, e la domanda che si pongono gli appassionati è se i cambiamenti saranno all’altezza delle aspettative.

Un post su Weibo, il popolare social network cinese, condiviso dal portale WHYLABS e successivamente riportato da GSMArena per il pubblico occidentale, fornisce uno sguardo approfondito sul design delle fotocamere di Xiaomi 14 Ultra. Sorprendentemente, sembra che il design sarà quasi identico a quello del suo predecessore, Xiaomi 13 Ultra. L’alloggiamento circolare per le fotocamere rimarrà, con quattro obiettivi posizionati centralmente nella metà superiore del pannello posteriore.

Il comporto fotografico del nuovo Xiaomi 14 Ultra

I dettagli sulle specifiche delle fotocamere rivelano che la fotocamera principale sarà dotata di un sensore Sony LYT-900 da 1″ con una risoluzione impressionante di 50 MP. La versatilità sarà garantita da un’apertura variabile che va da f/1.6 a f/4.0 e quattro diverse lunghezze focali native: 0,5x, 1x, 3,2x e 5x. Gli altri tre obiettivi, anch’essi da 50 MP, comprenderanno un ultra–grandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica con apertura f/2.5. Come consueto, il tuning di Leica contribuirà a elevare ulteriormente le capacità fotografiche, con il logo dell’azienda presente sul pannello di rivestimento del modulo fotocamera.

Parallelamente, il Presidente di Xiaomi Group, Lu Weibing, ha alimentato ulteriormente l’anticipazione pubblicando un teaser su Weibo. Nel suo post, Weibing ha annunciato che sta per passare a un nuovo smartphone con una potenza fotografica eccezionale, sottolineando che lo farà presto per migliorare la qualità delle sue foto. Questo suggerisce in modo quasi certo l’arrivo imminente di un nuovo cameraphone Xiaomi, che numerosi indizi mostrano che si tratta proprio di Xiaomi 14 Ultra.

Considerando che la serie “Ultra” rappresenta il vertice della linea di prodotti Xiaomi in termini di capacità fotografiche, sembra che i rumor siano fondati e che l’atteso Xiaomi 14 Ultra farà il suo debutto al MWC 2024, tra il 26 e il 29 febbraio. La conferma di Weibing aggiunge una punta di autenticità a queste speculazioni, alimentando l’entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia che attendono con impazienza di mettere le mani su questo potente dispositivo.