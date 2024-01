Lo scorso ottobre, Xiaomi 14 e 14 Pro sono stati presentati ufficialmente in Cina. La serie di flagship rappresenta la nuova generazione di smartphone top di gamma. Fino ad ora, i due terminali sono rimasti esclusiva del mercato asiatico.

Tuttavia, la situazione sembra destinata presto a cambiare, con il debutto internazionale che si avvicina. Secondo un recente report, Xiaomi potrebbe tenere l’evento dedicato al lancio sul mercato globale in occasione del MWC 2024.

L’appuntamento è fissato dal 26 al 29 febbraio e una possibile conferma arriva proprio dalle mosse di Xiaomi. Il produttore, infatti, ha avviato le richieste delle varie certificazioni per i mercati nazionali. In particolare, la variante global di Xiaomi 14 ha ottenuto la certificazione NBTC con il numero di modello 23127PN0CG.

Il lancio della famiglia Xiaomi 14 è sempre più vicino, il debutto internazionale della serie è previsto in occasione del MWC 2024

Questa certificazione permette la commercializzazione del device in Thailandia. Siamo però certi che tali richieste siano state fatte presso tutti gli enti nazionali in cui la famiglia Xiaomi 14 sarà lanciata.

Considerando il debutto al Mobile World Congress 2024, Xiaomi starà lavorando a stretto contatto con le autorità Europee per assicurarsi che sia tutto in regola per lanciare i flagship in Italia e nel resto del Vecchio Continente. Possiamo immaginare che non ci saranno grandi differenze rispetto alla variante cinese, per questo motivo, è possibile anche riportare la scheda tecnica dei due device.

Il nuovo Xiaomi 14 è caratterizzato da un display OLED LTPO da 6,36 pollici dotato di una risoluzione pari a 1,5K. La luminosità del pannello arriverà a toccare i 3.000 nit mentre il tasso di refresh rate sarà di 120 Hz. Per la variante Pro, invece, il display arriva a misurare 6.73 pollici.

Per entrambi i dispositivi, le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da memorie RAM di titpo LPDDR5x e memoria di archiviazione interna basate sulla tecnologia UFS 4.0. La tripla fotocamera è composta da sensore principale da 50 MP a cui si affianca una lente ultrawide da 50 e un teleobiettivo da 50 MP JN1.